Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione degli Azzurri che sabato sfiderà l'Irlanda. Un solo cambio nel 15 di partenza rispetto alla squadra che ha battuto la Scozia. Lorenzo Pani giocherà estremo con Leonardo Marin spostato a primo centro e Tommaso Menoncello che scivola di una posizione prendendo il posto di Nacho Brex tornato in Argentina. Il resto della formazione è confermata. Cambia qualcosa in panchina dove ci saranno 6 avanti e 2 tre-quarti con il rientro di Odogwu e il possibile debutto di Odiase

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda sabato 14 febbraio alle 15.10 all’Aviva Stadium di Dublino. Il match degli Azzurri sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Sarà il confronto numero trentanove tra le due squadre e il decimo all’Aviva Stadium di Dublino. Un solo cambio nel XV titolare rispetto alla vittoria contro la Scozia all’esordio nel torneo. Inedito triangolo allargato con Lorenzo Pani che, a quasi due anni di distanza dall’ultima presenza da titolare, torna a vestire la maglia numero 15 con alle ali confermati Ioane e Lynagh. Coppia di centri formata da Menoncello e Marin, scesi in campo insieme a novembre contro il Cile. Le chiavi della mediana saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. Confermata la terza linea formata da Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Zuliani che raggiunge quota 40 caps in Azzurro. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari – player of the match contro la Scozia – Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Odiase, Alessandro Garbisi e Odogwu.

L’arbitro del match sarà Hollie Davidson: la direttrice di gara scozzese aveva diretto il match dell’Italia contro il Portogallo nel 2022 – sua prima direzione di gara in un match internazionale maschile – e quella di Dublino sarà la sua prima direzione arbitrale nel Sei Nazioni maschile.