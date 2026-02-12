Offerte Sky
Sei Nazioni, il XV Azzurro per la sfida all'Irlanda. Un solo cambio rispetto alla Scozia

Rugby

Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione degli Azzurri che sabato sfiderà l'Irlanda. Un solo cambio nel 15 di partenza rispetto alla squadra che ha battuto la Scozia. Lorenzo Pani giocherà estremo con Leonardo Marin spostato a primo centro e Tommaso Menoncello che scivola di una posizione prendendo il posto di Nacho Brex tornato in Argentina. Il resto della formazione è confermata. Cambia qualcosa in panchina dove ci saranno 6 avanti e 2 tre-quarti con il rientro di Odogwu e il possibile debutto di Odiase

Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Irlanda sabato 14 febbraio alle 15.10 all’Aviva Stadium di Dublino. Il match degli Azzurri sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. Sarà il confronto numero trentanove tra le due squadre e il decimo all’Aviva Stadium di Dublino. Un solo cambio nel XV titolare rispetto alla vittoria contro la Scozia all’esordio nel torneo. Inedito triangolo allargato con Lorenzo Pani che, a quasi due anni di distanza dall’ultima presenza da titolare, torna a vestire la maglia numero 15 con alle ali confermati Ioane e Lynagh. Coppia di centri formata da Menoncello e Marin, scesi in campo insieme a novembre contro il Cile. Le chiavi della mediana saranno affidate nuovamente a Paolo Garbisi e Alessandro Fusco. Confermata la terza linea formata da Lorenzo Cannone, capitan Lamaro e Zuliani che raggiunge quota 40 caps in Azzurro. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari – player of the match contro la Scozia – Nicotera e Fischetti. Pronti a subentrare dalla panchina Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Odiase, Alessandro Garbisi e Odogwu.

L’arbitro del match sarà Hollie Davidson: la direttrice di gara scozzese aveva diretto il match dell’Italia contro il Portogallo nel 2022 – sua prima direzione di gara in un match internazionale maschile – e quella di Dublino sarà la sua prima direzione arbitrale nel Sei Nazioni maschile.

La formazione dell'Italia

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 9 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 10 caps)
13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 35 caps)
12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 18 caps)
11 Monty IOANE (Lyon Olympique, 43 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon RC, 50 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 21 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 34 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 39 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 50 caps) – capitano
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 15 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 59 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 70 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 37 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 59 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 7 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 20 caps)
18 Muhamed HASA (Zebre Parma 5 caps)
19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 68 caps)
20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 9 caps)
21 David ODIASE (Zebre Parma, 3 caps)
22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 20 caps)
23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 7 caps)

La formazione dell’Irlanda

15. Jamie Osborne (Naas/Leinster)(11)
14. Robert Baloucoune (Enniskillen/Ulster)(4)
13. Garry Ringrose (UCD/Leinster)(70)
12. Stuart McCloskey (Bangor/Ulster)(24)
11. James Lowe (Leinster)(43)
10. Sam Prendergast (Lansdowne/Leinster)(14)
9. Craig Casey (Shannon/Munster)(25)

1. Jeremy Loughman (Garryowen/Munster)(6)
2. Dan Sheehan (Lansdowne/Leinster)(36)
3. Thomas Clarkson (Blackrock College/Leinster)(11)
4. Joe McCarthy (Dublin University/Leinster)(20)
5. James Ryan (UCD/Leinster)(77)
6. Cormac Izuchukwu (Ballynahinch/Ulster)(3)
7. Caelan Doris (St. Mary’s College/Leinster)(captain)(56)
8. Jack Conan (Old Belvedere/Leinster)(56)

A disposizione

16. Rónan Kelleher (Lansdowne/Leinster)(44)
17. Tom O’Toole (Ballynahinch/Ulster)(17)
18. Tadhg Furlong (Clontarf/Leinster)(82)
19. Edwin Edogbo (UCC/Munster)
20. Tadhg Beirne (Lansdowne/Munster)(66)
21. Nick Timoney (Queen’s University/Ulster)(7)
22. Jamison Gibson-Park (Leinster)(47)
23. Jack Crowley (Cork Constitution/Munster)(31)

Prima trasferta per gli Azzurri: Irlanda-Italia in diretta esclusiva su Sky

Azzurri di Quesada in campo contro l'Irlanda: appuntamento sabato 14 febbraio dalle 14.30 con l'ampio prepartita su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. La telecronaca sarà di Francesco Pierantozzi, con il commento tecnico di Federico Fusetti e le interviste a bordocampo di Moreno Molla. 

