Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno in preparazione a Francia-Italia, in calendario a Lille domenica 22 febbraio alle 16.10 alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. La partita, valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2026, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.