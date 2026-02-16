Italrugby, gli Azzurri convocati per la Francia. Rientrano Page-Relo e Bertaccinisei nazioni
fficializzata la lista dei convocati per il raduno in vista di Francia-Italia (domenica 22 febbraio alle 16.10, in diretta su Sky Sport Arena, in streaming su NOW). Rientrano Martin Page-Relo e Giulio Bertaccini, assente Stephen Varney
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno in preparazione a Francia-Italia, in calendario a Lille domenica 22 febbraio alle 16.10 alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. La partita, valida per la terza giornata del Sei Nazioni 2026, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.
Tornano Page-Relo e Bertaccini
Nella lista dei convocati rientrano Martin Page-Relo e Giulio Bertaccini. Assente Stephen Varney: il mediano di mischia in forza ad Exeter non ha completato il recupero dall’infortunio all’adduttore sinistro e non sarà disponibile per il match contro la Francia. L’Italrugby proseguirà a Dublino la preparazione verso il prossimo match contro la Francia.
Gli Azzurri convocati
Piloni
Simone FERRARI (Benetton Rugby, 71 caps)
Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 60 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma 6 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 21 caps)
Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)
Tallonatori
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 8 caps)
Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 3 caps)
Giacomo NICOTERA (Stade Français, 38 caps)
Seconde Linee
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 60 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 10 caps)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 69 caps)
Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 16 caps)
Terze Linee
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 35 caps)
Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 8 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 51 caps)
Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)
David ODIASE (Zebre Parma, 4 caps)
Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 40 caps)
Mediani di mischia
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 22 caps)
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 21 caps)
Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 21 caps)
Mediani di apertura
Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)
Paolo GARBISI (Toulon, 51 caps)
Centri
Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 19 caps)
Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)
Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 36 caps)
Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 8 caps)
Ali/Estremi
Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 31 caps)
Matt GALLAGHER (Benetton Rugby, 3 caps)
Monty IOANE (Lione, 44 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 11 caps)
Lorenzo PANI (Zebre Parma, 10 caps)
Atleti non considerati per infortunio/motivazioni familiari
Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)
Juan Ignacio BREX (Toulon, 50 caps)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)
Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)
Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)
Edoardo TODARO (Northampton Saints, 1 cap)
Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)
Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)
Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)