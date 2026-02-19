Istinto e dedizione: due qualità che definiscono Tommaso Menoncello dentro e fuori dal campo. Tra il Sei Nazioni 2026, il sogno di giocare all’estero e la costante ricerca di migliorarsi, la stella della Nazionale italiana racconta a Sky Sport Insider il suo rugby, le amicizie che lo accompagnano, le sfide e le scelte che hanno trasformato una passione in una professione