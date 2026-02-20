Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Sei Nazioni, Francia-Italia: il XV Azzurro, torna Capuozzo

Rugby

Un solo cambio rispetto alla partita contro l’Irlanda nel XV iniziale dell’Italia che, nel match che metterà in palio il Trofeo Garibaldi, giocherà per l’occasione con la maglia interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini. Rientra Capuozzo che torna a vestire la maglia numero 15 dopo l’infortunio con il club che lo ha tenuto ai box per le prime due partite del Sei Nazioni

ascolta articolo

Il Ct dell'Italia di rugby, ha annunciato la formazione che a Lille domenica 22 febbraio affronterà la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni 2026. Partita da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport Arena e NOW con pre partita dalle ore 15.30. Un solo cambio rispetto alla formazione titolare una settimana fa, a Dublino. Torna Ange Capuozzo che riprende la sua posizione di estremo al posto di Lorenzo Pani. Per il resto formazione invariata nel segno della continuità. Due i cambi in panchina dove Giosuè Zilocchi prende il posto di Muhamed Hasa come pilone destro e Pablo Dimcheff al posto di Tommaso Di Bartolomeo. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti. Si gioca a Lille, dove due anni fa l'Italia contro i Bleus aveva pareggiato 13-13 colpendo un palo con Paolo Garbisi nell'ultima azione del match e sfiorando un'incredibile vittoria. Sarà il confronto numero 51 tra le due squadre. La partita sarà arbitrata dal fischietto irlandese Andrew Brace.

La formazione dell'Italia

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 31 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 11 caps)
13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 36 caps)
12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 19 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 44 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 51 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 22 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 35 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 40 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 51 caps) – capitano
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 16 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 60 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 71 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 38 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 60 caps)

A disposizione

16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 3 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 21 caps)
18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)
19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 69 caps)
20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 10 caps)
21 David ODIASE (Zebre Parma, 4 caps)
22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 21 caps)
23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 8 caps)

La formazione della Francia

15. Thomas RAMOS
14. Theo ATTISSOGBE
13. Emilien GAILLETON
12. Fabien BRAU-BOIRIE
11. Louis BIELLE-BIARREY
10. Matthieu JALIBERT
9. Antoine DUPONT (Capitano)
8. Anthony JELONCH
7. Oscar JEGOU
6. François CROS
5. Emmanuel MEAFOU
4. Thibaud FLAMENT
3. Dorian ALDEGHERI
2. Julien MARCHAND
1. Jean-Baptiste GROS

A disposizione

16. Peato MAUVAKA
17. Rodrigue NETI
18. Georges-Henri COLOMBE
19. Charles OLLIVON
20. Mickael GUILLARD
21. Lenni NOUCHI
22. Baptiste SERIN
23. Pierre-Louis BARASSI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Rugby: Altre Notizie

Italrugby, gli Azzurri convocati per la Francia

sei nazioni

U fficializzata la lista dei convocati per il raduno in vista di Francia-Italia (domenica 22...

Sei Nazioni, temi e analisi della seconda giornata

Rugby

Gli Azzurri fanno un altro passo avanti sotto il profilo della performance conquistano un punto...

L'Italia lotta ma non basta: l'Irlanda vince 20-13

sei nazioni

Un'Italia generosa domina un tempo all'Aviva Stadium di Dublino per il 2° match del Sei Nazioni...

Dove vedere Irlanda-Italia al Sei Nazioni

guida tv

Per gli Azzurri la trasferta di Dublino è tabù da quasi 20 anni: dalla squadra di Quesada ci si...

Sei Nazioni Under 20: Italia sconfitta in Irlanda

Rugby

Al Virgin Media Park di Cork la prima partita fuori casa dell’Italia Under 20 nel Sei...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS