Il Ct dell'Italia di rugby, ha annunciato la formazione che a Lille domenica 22 febbraio affronterà la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni 2026. Partita da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport Arena e NOW con pre partita dalle ore 15.30. Un solo cambio rispetto alla formazione titolare una settimana fa, a Dublino. Torna Ange Capuozzo che riprende la sua posizione di estremo al posto di Lorenzo Pani. Per il resto formazione invariata nel segno della continuità. Due i cambi in panchina dove Giosuè Zilocchi prende il posto di Muhamed Hasa come pilone destro e Pablo Dimcheff al posto di Tommaso Di Bartolomeo. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti. Si gioca a Lille, dove due anni fa l'Italia contro i Bleus aveva pareggiato 13-13 colpendo un palo con Paolo Garbisi nell'ultima azione del match e sfiorando un'incredibile vittoria. Sarà il confronto numero 51 tra le due squadre. La partita sarà arbitrata dal fischietto irlandese Andrew Brace.