Un solo cambio rispetto alla partita contro l’Irlanda nel XV iniziale dell’Italia che, nel match che metterà in palio il Trofeo Garibaldi, giocherà per l’occasione con la maglia interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini. Rientra Capuozzo che torna a vestire la maglia numero 15 dopo l’infortunio con il club che lo ha tenuto ai box per le prime due partite del Sei Nazioni
Il Ct dell'Italia di rugby, ha annunciato la formazione che a Lille domenica 22 febbraio affronterà la Francia nel terzo turno del Sei Nazioni 2026. Partita da seguire in diretta esclusiva su Sky Sport Arena e NOW con pre partita dalle ore 15.30. Un solo cambio rispetto alla formazione titolare una settimana fa, a Dublino. Torna Ange Capuozzo che riprende la sua posizione di estremo al posto di Lorenzo Pani. Per il resto formazione invariata nel segno della continuità. Due i cambi in panchina dove Giosuè Zilocchi prende il posto di Muhamed Hasa come pilone destro e Pablo Dimcheff al posto di Tommaso Di Bartolomeo. Panchina con 6 avanti e 2 tre-quarti. Si gioca a Lille, dove due anni fa l'Italia contro i Bleus aveva pareggiato 13-13 colpendo un palo con Paolo Garbisi nell'ultima azione del match e sfiorando un'incredibile vittoria. Sarà il confronto numero 51 tra le due squadre. La partita sarà arbitrata dal fischietto irlandese Andrew Brace.
La formazione dell'Italia
15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 31 caps)
14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 11 caps)
13 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 36 caps)
12 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 19 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 44 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 51 caps)
9 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 22 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 35 caps)
7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 40 caps)
6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 51 caps) – capitano
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 16 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 60 caps)
3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 71 caps)
2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 38 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 60 caps)
A disposizione
16 Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 3 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 21 caps)
18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)
19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 69 caps)
20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 10 caps)
21 David ODIASE (Zebre Parma, 4 caps)
22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 21 caps)
23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 8 caps)
La formazione della Francia
15. Thomas RAMOS
14. Theo ATTISSOGBE
13. Emilien GAILLETON
12. Fabien BRAU-BOIRIE
11. Louis BIELLE-BIARREY
10. Matthieu JALIBERT
9. Antoine DUPONT (Capitano)
8. Anthony JELONCH
7. Oscar JEGOU
6. François CROS
5. Emmanuel MEAFOU
4. Thibaud FLAMENT
3. Dorian ALDEGHERI
2. Julien MARCHAND
1. Jean-Baptiste GROS
A disposizione
16. Peato MAUVAKA
17. Rodrigue NETI
18. Georges-Henri COLOMBE
19. Charles OLLIVON
20. Mickael GUILLARD
21. Lenni NOUCHI
22. Baptiste SERIN
23. Pierre-Louis BARASSI