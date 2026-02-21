Italia, esame Francia dopo il ko in Irlanda

Dopo la vittoria contro la Scozia a Roma e l’ottima prova di Dublino, dove non è arrivata la vittoria ma comunque un punto di bonus difensivo che ha fatto capire lo spesso della squadra di Gonzalo Quesada, Lamaro e compagni tornano in scena per la terza settimana consecutiva davanti ai fortissimi transalpini, nella sfida che si giocherà domenica 22 alle ore 16.10 a Lille. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30

Un’altra sfida per cuori forti. L’Italrugby, nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, riparte nel suo cammino – prima di una pausa di due settimane che “spezza” il torneo in due blocchi – andando faccia a faccia con Dupont e soci. Il livello di difficoltà si alza ancora di più, perché la Francia (10 punti su 10 disponibili) sin qui ha fatto un sol boccone di Irlanda, all’esordio in casa, e Galles, superato agevolmente in trasferta.

Gli azzurri però, hanno fatto capire di essere una squadra solida: con un’identità precisa, che arriva dall’onda lunga di partite disputate lo scorso novembre e che è stata trasportata anche in questi primi incontri che, complessivamente, hanno fruttato 5 punti (4 nell’affermazione con la Scozia all’Olimpico e 1 nel ko di strettissima misura di Dublino, dove l’Italia è andata vicinissima anche a cullare sogni di blitz all’Aviva Stadium). Si gioca a Lille, per volontà della Federazione Francese che vuole portare il rugby delle proprie squadre nazionali in giro per il Paese: alle ore 16.10 kick off in uno stadio Pierre Mauroy che avrà il tetto chiuso, viste le previsioni meteo che segnalano una forte pioggia. C’è in palio il Trofeo Garibaldi, coppa che vede la formazione azzurra e quella dei Bleus sfidarsi ogni anno all’interno del Sei Nazioni per aggiudicarsi appunto il trofeo. L’Italia, che si è già aggiudicata la Cutitta Cup nel match contro la Scozia, prova a fare il bis peraltro vestendo un’inedita maglia rossa in occasione del match contro la formazione allenata da Fabien Galthiè.