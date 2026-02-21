Italia, esame Francia dopo il ko in Irlanda

Sei Nazioni, Francia-Italia: la presentazione del matchsei nazioni
Dopo la vittoria contro la Scozia a Roma e l’ottima prova di Dublino, dove non è arrivata la vittoria ma comunque un punto di bonus difensivo che ha fatto capire lo spesso della squadra di Gonzalo Quesada, Lamaro e compagni tornano in scena per la terza settimana consecutiva davanti ai fortissimi transalpini, nella sfida che si giocherà domenica 22 alle ore 16.10 a Lille. Match in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW con pre partita a partire dalle ore 15.30
Un’altra sfida per cuori forti. L’Italrugby, nel terzo turno del Sei Nazioni 2026, riparte nel suo cammino – prima di una pausa di due settimane che “spezza” il torneo in due blocchi – andando faccia a faccia con Dupont e soci. Il livello di difficoltà si alza ancora di più, perché la Francia (10 punti su 10 disponibili) sin qui ha fatto un sol boccone di Irlanda, all’esordio in casa, e Galles, superato agevolmente in trasferta.
Gli azzurri però, hanno fatto capire di essere una squadra solida: con un’identità precisa, che arriva dall’onda lunga di partite disputate lo scorso novembre e che è stata trasportata anche in questi primi incontri che, complessivamente, hanno fruttato 5 punti (4 nell’affermazione con la Scozia all’Olimpico e 1 nel ko di strettissima misura di Dublino, dove l’Italia è andata vicinissima anche a cullare sogni di blitz all’Aviva Stadium). Si gioca a Lille, per volontà della Federazione Francese che vuole portare il rugby delle proprie squadre nazionali in giro per il Paese: alle ore 16.10 kick off in uno stadio Pierre Mauroy che avrà il tetto chiuso, viste le previsioni meteo che segnalano una forte pioggia. C’è in palio il Trofeo Garibaldi, coppa che vede la formazione azzurra e quella dei Bleus sfidarsi ogni anno all’interno del Sei Nazioni per aggiudicarsi appunto il trofeo. L’Italia, che si è già aggiudicata la Cutitta Cup nel match contro la Scozia, prova a fare il bis peraltro vestendo un’inedita maglia rossa in occasione del match contro la formazione allenata da Fabien Galthiè.
Le formazioni
Lo staff tecnico francese conferma sostanzialmente in blocco la squadra che ha vinto senza problemi a Cardiff 12-54. Dupont capitana una squadra con Jalibert che si schiera accanto a lui in mediana, mentre Ramos si colloca da estremo nel triangolo allargato insieme alle ali Attissogbe e al temibilissimo Bielle-Biarrey (miglior giocatore del Sei Nazioni 2025), con i giovani Brau-Boirie e Gailleton al centro. Fra gli avanti: Jelonch da numero 8 con Jegou e Cross da flanker, le novità sono in seconda linea sono Flament e Meafou, in prima linea i piloni sono Gros e Aldegheri, con Marchand da tallonatore. Panchina da 6 avanti e 2 trequarti: Mauvaka, Neti, Colombe, Ollivon, Guillard e Nouch, oltre a Serin e Barassi.
Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Theo Attissogbe, 13 Emilien Gailleton, 12 Fabien Brau-Boirie, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont (c), 8 Anthony Jelonch, 7 Oscar Jegou, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Dorian Aldegheri, 2 Julien Marchand, 1 Jean-Baptiste Gros
A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Charles Ollivon, 20 Mickaël Guillard, 21 Lenni Nouchi, 22 Baptiste Serin, 23 Pierre-Louis Barassi
Nell’Italia capitana da Lamaro, che in terza linea farà reparto con Zuliani e Lorenzo Cannone, quest’ultimo da numero 8, la “novità attesa” è il ritorno di Ange Capuozzo che sarà disponibile e si andrà a sistema da titolare con la consueta maglia numero 15 da estremo, in un triangolo allargato con Lynagh e Ioane, mentre al centro vi sarà la coppia formata da Marin e Menoncello, stante ancora l’assenza di Brex, con Fusco e Paolo Garbisi orchestrare la mediana. Fra gli avanti, detto della terza linea, gestione della touche che si ancora alle certezze Niccolò Cannone e Zamboni, con Fischetti e Ferrari da piloni titolari assieme a Nicotera da tallonatore titolare. A disposizione una configurazione di panchina, anche in questo caso, con 6 avanti e 2 trequarti: Dimchfeff, che vince il ballottaggio con Di Bartolomeo per il ruolo di secondo tallonatore, poi Spagnolo, Zilocchi, Ruzza, Favretto e Odiase, oltre ad Alessandro Garbisi e Odogwu.
Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (c), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti
A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu
A cura di onrugby.it