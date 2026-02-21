Dopo due sconfitte in avvio del Sei Nazioni U20 l’Italia di coach Andrea Di Giandomenico deve dare una svolta al suo torneo. Non sarà per nulla facile considerando che il prossimo avversario è la Francia, ma gli azzurrini devono cercare una seconda, storica impresa contro i giovani Blues. Calcio d’inizio stasera, sabato 21 febbraio alle ore 21:00, in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW ascolta articolo

Il torneo del Sei Nazioni U20 non è iniziato come la Nazionale giovanile azzurra sperava: l’Italia under 20 ha incassato due sconfitte e ora, alla terza giornata, si para davanti quello che è forse lo scontro più difficile della competizione. La sfida è contro i pari età della Francia, vincitori dello scorso Sei Nazioni giovanile e squadra che gli azzurrini sono stati capaci di battere una sola volta nella storia. L’impresa avvenne a Beziers durante l’edizione del 2024: un 23-20 in trasferta grazie alle mete di Casilio, Scalabrin e Botturi, ai punti al piede di Pucciariello e, soprattutto, al dominio in mischia chiusa; non a caso il player of the match di quella storica serata fu il pilone Marcos Gallorini, oggi al Benetton Rugby. Tornando all’oggi, i ragazzi di coach Andrea Di Giandomenico si ritrovano nella situazione di dover compiere una nuova impresa contro i giovani Bleus per rimettere in piedi un Sei Nazioni U20 che, dopo due giornate, è abbastanza compromesso.

Azzurri, dove migliorare per cercare una seconda impresa È sul campo dello Stade Nord di Lille che l’Italia under 20, alle ore 21:00 di sabato 21 febbraio (diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su NOW), cercherà un secondo colpaccio sui pari età della Francia. C’è però bisogno di salire di un altro gradino da parte degli azzurrini per poter sperare di competere davvero con i giovani transalpini. Rispetto alla partita d’esordio, un brutto 10-36 con la Scozia, i ragazzi di coach Di Giandomenico alla seconda partita del Sei Nazioni U20 un miglioramento l’hanno dimostrato: contro l’Irlanda si è vista una buona presenza nel break down e bene le touche con il drive avanzante. Tutti fattori che hanno permesso di battagliare coi Verdi fino alla fine, con anche la possibilità di ribaltarla nonostante il 30-27 conclusivo per gli avversari. Ma contro una Francia come quella che si presenterà a Lille, reduce da due successi su due entrambi con bonus offensivo, il buon atteggiamento visto con l’Irlanda non può bastare. L’Italia è tra le squadre che hanno avuto meno avanzamento e meno punti marcati, nonostante sia seconda per difensori battuti. Questo a causa di diversi errori gestuali e di troppi turnover concessi. Inoltre nell’ultima partita l’efficacia della mischia è stata alquanto altalenante: molto performante in certi momenti ma anche alcuni cedimenti improvvisi visti nella ripresa. Per competere contro la Francia sarà assolutamente necessario migliorare la concentrazione e l’arrivo dei supporti in attacco, dando continuità ad alcune belle azioni offensive troppo spesso rimaste isolate, e trovare una nuova stabilità in mischia. Proprio in quest’ultima fase di gioco i giovani transalpini non sono sempre stati performanti, e rallentare i loro possessi nelle fasi statiche potrebbe essere fondamentale per impedire sul nascere molte loro accelerazioni.

Le scelte nelle formazioni Per ottenere tutto questo il tecnico dell’Italia under 20 Andrea Di Giandomenico ha deciso di rimescolare alcune delle carte a disposizione tra formazione titolare e panchina. Il XV di partenza vede quattro cambi: tra i trequarti le novità sono il ritorno a numero 15 di Pietro Celi e la prima da titolare in questo Sei Nazioni U20 per il mediano di mischia Nikolaj Varotto. Stessa occasione anche per il seconda linea Marco Spreafichi e per il flanker Jaheim Noel Wilson. Per il resto è confermato Francesco Braga come numero 10 oltre ad alcuni dei nomi che si sono messi più in mostra finora nel torneo come il capitano Riccardo Casarin a primo centro, l’ala Malik Faissal, il seconda linea Enoch Opoku Gyamfi, il terza linea Carlo Antonio Bianchi e il tallonatore Valerio Pelli al drive. Dall’altra parte la Francia, per quella che è la terza partita consecutiva del Sei Nazioni U20, opta per un ampio turnover e tiene un po’ a riposo alcuni dei suoi migliori giocatori. Il mediano di mischia Antoine Latrasse, assistman di questa prima parte del torneo ma eccezionale anche nel battere gli avversari e trovare offload, parte dalla panchina; in campo al suo posto Baptiste Tilloles, alla prima partita di questo Sei Nazioni U20 ma già presente lo scorso anno coi galletti. La Francia rinuncia anche al fin qui pericolosissimo trequarti Melvyn Rates, così come ad altri otto titolari dell’ultima partita. Un così ampio turnover potrebbe rendere meno fluide le loro manovre, a patto che la difesa dell’Italia sia ben posizionata al largo. Questo è stato proprio uno degli aspetti che con l’Irlanda ha funzionato meno, consentendo ai Verdi di approfittare di molte situazioni di ripartenza. Contro una Francia che dà il suo meglio proprio nelle accelerazioni si tratta di un errore da non ripetere.