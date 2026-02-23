Sì, il passivo è pesante, ma è anche condizionato dall'inferiorità numerica degli ultimi minuti. L'Italia esce dalla sfida con la Francia delusa dal risultato ma solo parzialmente ridimensionata, perché per gran parte del match i ragazzi di Quesada hanno tenuto testa a una delle squadre più forti del mondo. Ma questo a Lamaro e compagni inizia a non bastare più...
