Sei Nazioni, Italia-Inghilterra: le formazioni

Italrugby, la formazione per la sfida all’Inghilterra. Tre i cambi rispetto alla Francia

Rugby

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà l’Inghilterra sabato 7 marzo alle 17.40 all' Olimpico di Roma (diretta esclusiva su Sky Sport Uno e su NOW). Sono tre i cambi rispetto al XV che ha giocato contro la Francia

ascolta articolo

Il Ct dell'Italia, Gonzalo Quesada, ha scelto la formazione per la sfida all'Inghilterra della 4^ giornata del Sei Nazioni, da seguire in diretta esclusiva sabato 7 marzo alle 17.40 su Sky Sport Uno e in streamieng su NOW. Sono tre i cambi rispetto al quindici che ha giocato contro la Francia. Estremo torna Pani al posto dell'infortunato Ange Capuozzo. Si riforma ai centri la coppia Brex-Menoncello, con l'italo-argentino che ritorna dopo due match di assenza per problemi personali. Ultima variazione in mediana: titolari i fratelli Garbisi, con Paolo apertura e Alessandro alla mischia al posto di Fusco. Immutati gli avanti, panchina 5+3, pronti a entrare nei tre-quarti due giocatori in grado di coprire tanti ruoli come Marin e Allan, quest'ultimo un altro dei recuperati da Quesada per il match di Roma contro gli Inglesi. Il direttore di gara sarà il francese Luc Ramos. Sarà il confronto numero 33 tra le due squadre e il quattordicesimo giocato nella capitale in uno stadio che sarà sold-out per il secondo ed ultimo incontro casalingo nell’edizione 2026 del torneo.

La formazione Azzurra

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 11 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 12 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 50 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 37 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 45 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 52 caps)

9 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 22 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 36 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 41 caps)

6 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 52 caps) – capitano

5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 17 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 61 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 72 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 39 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 61 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 8 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 22 caps)

18 Muhamed HASA (Zebre Parma 6 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 70 caps)

20 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 11 caps)

21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 23 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 20 caps)

23 Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)

 

