Rugby, Sei Nazioni femminile: la formazione dell'Italia contro il Gallesla formazione
Quinta e ultima giornata del 6 Nazioni femminile. Domenica l'Italia chiude a Cardiff contro il Galles. Il Ct delle Azzurre, Fabio Roselli, ha annunciato la formazione che scenderà in campo all'Arms Park. Rispetto alla scorsa settimana, tornano titolari Francesca Sgorbini e Giordana Duca. Altri due cambi vedono nel XV di partenza Francesco Granzotto ala e Gaia Maris pilone destro. Galles-Italia sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW
Il Ct Azzurro Fabio Roselli ha scelto la formazione che domenica 17 maggio, alle 13.15 , scenderà in campo All’Arms Park di Cardiff con il Galles. nell’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. La partita sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Per la sfida conclusiva nel Torneo, Roselli sceglie una prima linea formata da Turani, Vecchini e Maris, con Fedrighi – alla sua ultima partita prima del ritiro – e Duca in seconda linea e con l’ormai collaudata terza linea con Sgorbini, Ranuccini e Giordano. Stefan e Madia agiranno in mediana, Mannini e Sillari i centri, mentre il triangolo allargato sarà composto da D’Incà, Granzotto e Ostuni Minuzzi. In panchina Cheli, Zanette, Dosi, Frangipani, Veronese, Bitonci, Stevanin e Muzzo. La partita tra le Azzurre e la formazione allenata da Sean Lynn sarà la prima del "super Sunday" che culminerà con Francia-Inghilterra, sfida che assegnerà il titolo e che sarà arbitrata da Clara Munarini.
La formazione dell’Italia
- 15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)
- 14. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 27 caps)
- 13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 97 caps)
- 12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 16 caps)
- 11. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 39 caps)
- 10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 64 caps)
- 9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 105 caps)
- 8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 82 caps)
- 7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 22 caps)
- 6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 41 caps)
- 5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)
- 4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 71 caps)
- 3. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 64 caps)
- 2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)
- 1. Silvia TURANI (Harlequins, 51 caps)
A disposizione
- 16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 4 caps)
- 17. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 6 caps)
- 18. Gaia DOSI (Rugby Colorno, 1 cap)
- 19. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 15 caps)
- 20. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)
- 21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 14 caps)
- 22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)
- 23. Aura MUZZO (LOU Rugby, 62 caps)
Rugby, Sei Nazioni femminile: la programmazione su Sky e NOW
Domenica 17 maggio
- ore 13.15: GALLES-ITALIA su Sky Sport Max.Telecronaca: Paolo Malpezzi e commento di Federico Fusetti
- ore 15.30: IRLANDA-SCOZIA su Sky Sport Mix. Telecronaca: Matteo Viscardi e commento di Federico Fusetti
- ore 17.45: FRANCIA-INGHILTERRA su Sky Sport Max. Telecronaca: Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini