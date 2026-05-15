Quinta e ultima giornata del 6 Nazioni femminile. Domenica l'Italia chiude a Cardiff contro il Galles. Il Ct delle Azzurre, Fabio Roselli, ha annunciato la formazione che scenderà in campo all'Arms Park. Rispetto alla scorsa settimana, tornano titolari Francesca Sgorbini e Giordana Duca. Altri due cambi vedono nel XV di partenza Francesco Granzotto ala e Gaia Maris pilone destro. Galles-Italia sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Il Ct Azzurro Fabio Roselli ha scelto la formazione che domenica 17 maggio, alle 13.15 , scenderà in campo All’Arms Park di Cardiff con il Galles. nell’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. La partita sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Per la sfida conclusiva nel Torneo, Roselli sceglie una prima linea formata da Turani, Vecchini e Maris, con Fedrighi – alla sua ultima partita prima del ritiro – e Duca in seconda linea e con l’ormai collaudata terza linea con Sgorbini, Ranuccini e Giordano. Stefan e Madia agiranno in mediana, Mannini e Sillari i centri, mentre il triangolo allargato sarà composto da D’Incà, Granzotto e Ostuni Minuzzi. In panchina Cheli, Zanette, Dosi, Frangipani, Veronese, Bitonci, Stevanin e Muzzo. La partita tra le Azzurre e la formazione allenata da Sean Lynn sarà la prima del "super Sunday" che culminerà con Francia-Inghilterra, sfida che assegnerà il titolo e che sarà arbitrata da Clara Munarini.