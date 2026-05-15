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Rugby, Sei Nazioni femminile: la formazione dell'Italia contro il Galles

la formazione
©IPA/Fotogramma

Quinta e ultima giornata del 6 Nazioni femminile. Domenica l'Italia chiude a Cardiff contro il Galles. Il Ct delle Azzurre, Fabio Roselli, ha annunciato la formazione che scenderà in campo all'Arms Park. Rispetto alla scorsa settimana, tornano titolari Francesca Sgorbini e Giordana Duca. Altri due cambi vedono nel XV di partenza Francesco Granzotto ala e Gaia Maris pilone destro. Galles-Italia sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW

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Il Ct Azzurro Fabio Roselli ha scelto la formazione che domenica 17 maggio, alle 13.15 , scenderà in campo All’Arms Park di Cardiff con il Galles. nell’ultima giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. La partita sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Per la sfida conclusiva nel Torneo, Roselli sceglie una prima linea formata da Turani, Vecchini e Maris, con Fedrighi – alla sua ultima partita prima del ritiro – e Duca in seconda linea e con l’ormai collaudata terza linea con Sgorbini, Ranuccini e Giordano. Stefan e Madia agiranno in mediana, Mannini e Sillari i centri, mentre il triangolo allargato sarà composto da D’Incà, Granzotto e Ostuni Minuzzi. In panchina Cheli, Zanette, Dosi, Frangipani, Veronese, Bitonci, Stevanin e Muzzo. La partita tra le Azzurre e la formazione allenata da Sean Lynn sarà la prima del "super Sunday" che culminerà con Francia-Inghilterra, sfida che assegnerà il titolo e che sarà arbitrata da Clara Munarini.

La formazione dell’Italia

  • 15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 48 caps)
  • 14. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 27 caps)
  • 13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 97 caps)
  • 12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 16 caps)
  • 11. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 39 caps)
  • 10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 64 caps)
  • 9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 105 caps)
  • 8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 82 caps)
  • 7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 22 caps)
  • 6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 41 caps)
  • 5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova)
  • 4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 71 caps)
  • 3. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 64 caps)
  • 2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)
  • 1. Silvia TURANI (Harlequins, 51 caps)

A disposizione

  • 16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 4 caps)
  • 17. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 6 caps)
  • 18. Gaia DOSI (Rugby Colorno, 1 cap)
  • 19. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 15 caps)
  • 20. Beatrice VERONESE (Valsugana Rugby Padova, 34 caps)
  • 21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 14 caps)
  • 22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 31 caps)
  • 23. Aura MUZZO (LOU Rugby, 62 caps)

 

Rugby, Sei Nazioni femminile: la programmazione su Sky e NOW

Domenica 17 maggio

  • ore 13.15: GALLES-ITALIA su Sky Sport Max.Telecronaca: Paolo Malpezzi e commento di Federico Fusetti
  • ore 15.30: IRLANDA-SCOZIA su Sky Sport Mix. Telecronaca: Matteo Viscardi e commento di Federico Fusetti
  • ore 17.45: FRANCIA-INGHILTERRA su Sky Sport Max. Telecronaca: Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini

 

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