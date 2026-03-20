Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. La programmazione si apre con lo United Rugby Championship, che raggiunge la sua 13esima giornata e propone una doppia sfida di grande interesse per le franchigie italiane. Venerdì 20 marzo, alle 20.45, Sky Sport Max trasmetterà la gara tra Scarlets e Zebre, un confronto importante per la squadra parmense impegnata in Galles. Il giorno successivo, sabato 21 marzo alle 16, su Sky Sport Max, sarà il Benetton Rugby a scendere in campo davanti al pubblico di casa per affrontare gli Ospreys. Il fine settimana rugbistico si completa con il Top 14 francese che giunge alla sua 19esima giornata. Domenica 22 marzo, alle ore 21.05, appuntamento con Bordeaux-Tolosa, in diretta su Sky Sport Max. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.