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United Rugby Championship e Top 14 francese su Sky. Stasera Scarlets-Zebre

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In diretta i club italiani dello United Rugby Championship: Scarlets-Zebre oggi alle 20.45. Benetton-Ospreys il 21 marzo alle 16. Da non perdere il TOP 14 francese con Bordeaux-Tolosa domenica 22 marzo alle 21.05. Tutte le gare live su Sky Sport Max  e NOW

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Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. La programmazione si apre con lo United Rugby Championship, che raggiunge la sua 13esima giornata e propone una doppia sfida di grande interesse per le franchigie italiane. Venerdì 20 marzo, alle 20.45, Sky Sport Max trasmetterà la gara tra Scarlets e Zebre, un confronto importante per la squadra parmense impegnata in Galles. Il giorno successivo, sabato 21 marzo alle 16, su Sky Sport Max, sarà il Benetton Rugby a scendere in campo davanti al pubblico di casa per affrontare gli OspreysIl fine settimana rugbistico si completa con il Top 14 francese che giunge alla sua 19esima giornata. Domenica 22 marzo, alle ore 21.05, appuntamento con Bordeaux-Tolosa, in diretta su Sky Sport Max. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

La programmazione del rugby su Sky e NOW

VENERDI’ 20 MARZO

  • Alle 20.45: SCARLETS-ZEBRE su Sky Sport Max. Telecronaca: Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi

SABATO 21 MARZO  

  • Alle 16: BENETTON-OSPREYS su Sky Sport Max. Telecronaca: Paolo Malpezzi e Federico Fusetti

DOMENICA 22 MARZO

  • Alle 21.05: BORDEAUX-TOLOSA su Sky Sport Max. Telecronaca: Francesco Pierantozzi e commento di Andrea De Rossi

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