URC, Zebre e Benetton Treviso su Sky

Un altro grande weekend di rugby sui canali Sky e in streaming su NOW . Si comincia venerdì sera con lo URC. In campo Glasgow e Benetton. Sabato sera, Zebre-Ulster. Si chiude domenica con il posticipo del Top 14 francese, Stade Français-Clermont. Tutte le partite in diretta su Sky Sport Arena

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. La programmazione si apre con lo United Rugby Championship, che raggiunge la sua 14esima giornata e propone una doppia sfida di grande interesse per le franchigie italiane. Venerdì 27 marzo alle 20.45, su Sky Sport Arena, il Benetton Rugby sarà impegnato in trasferta contro i Warriors in un match dello United Rugby Championship che metterà alla prova la squadra veneta. Domani, sabato 28 marzo alle 20.45, sempre su Sky Sport Arena, toccherà invece alle Zebre scendere in campo, questa volta davanti al pubblico di casa, per affrontare l’Ulster.

Il fine settimana rugbistico si completa con il Top 14 francese che giunge alla sua 20esima giornata. Domenica 29 marzo, alle ore 21.05, appuntamento con Stade Français-Clermont, in diretta su Sky Sport Arena. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.