Parisse nuovo assistente allenatore del Ct Quesada

Sergio Parisse entra nello staff tecnico della nazionale maschile di rugby guidato da Gonzalo Quesada. Ufficializzato l'ingaggio dell'ex capitano degli Azzurri a partire dal 1° luglio prossimo . Parisse ricoprirà il ruolo di assistente allenatore per il reparto degli avanti con responsabilità specifica sulla rimessa laterale. 142 presenze in nazionale, 12 stagioni come capitano azzurro, attualmente al Tolone come assistente allenatore nella stessa area tecnica, Parisse inizierà la sua avventura prima del Nations Championship estivo che porterà l'Italia in Giappone, Nuova Zelanda e Australia, tour che potrete seguire su Sky Sport e NOW . La Federazione comunica anche che è alla ricerca di un allenatore per la mischia dopo l'interruzione del rapporto con Andrea Moretti alla fine dello scorso Sei Nazioni.

Duodo: "Ritorno Sergio valore aggiunto per intero movimento"

“Sono felice e orgoglioso di poter dare a Sergio un caloroso bentornato a nome di tutta la Federazione Italiana Rugby. Il legame che unisce Parisse alla maglia azzurra non ha bisogno di essere ricordato". Le parole di Andrea Duodo, Presidente della Federazione Italiana Rugby. "Quello che ha fatto per l’Italia come giocatore, l’impegno che ha caratterizzato ogni minuto passato sul campo, hanno fatto emozionare ogni rugbista e ogni sportivo nel nostro Paese: il suo ritorno in Italia, dopo oltre vent’anni passati nel rugby francese, è un valore aggiunto non solo per lo staff di Gonzalo, che lo ha fortemente voluto al proprio fianco, ma per l’intero movimento di cui Sergio saprà essere, come è stato per tutta la sua carriera di giocatore, un fantastico ambasciatore".

Quesada: "Non vede l’ora di dare il suo contributo alla Nazionale"

"Sergio è stato un grandissimo giocatore- aggiunge Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico dell’Italia- un punto di riferimento per l’Italia e per tutte le squadre in cui ha giocato. E’ stato il mio capitano allo Stade Francais, insieme abbiamo vinto un Bouclier de Brennus e una Challenge Cup, conosco le sue qualità di uomo e di sportivo, ed il livello di impegno che mette in tutto ciò che fa. So che non vede l’ora di dare il proprio contributo al nostro staff e alla Nazionale, ed è bellissimo che una figura che ha rappresentato così tanto per il rugby italiano ritorni nel proprio Paese: aggiungerà la sua professionalità ed esperienza ad uno staff che ha già grandissime qualità umane e professionali. Nelle prossime settimane vogliamo finalizzare anche la posizione del nuovo allenatore per la mischia, per essere al completo per l’avvio del Nations Championship di questa estate”.