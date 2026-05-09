La partita inizia con le ospiti subito a far vedere tutta la loro forza. Una pressione che funziona e che apre lo spazio per il calcetto di Harrison in uno spazio, alle spalle della linea difensiva italiana, che trova Marlie Packer pronta alla raccolta: c’è la meta e anche la conversione per lo 0-7 al quinto minuto. L’Inghilterra continua a spingere e pochi minuti dopo, sugli sviluppi di un drive, va oltre con Cokayne da “pilota” dell’avanzamento. Si va sullo 0-14, dopo dieci minuti. La forbice si allarga ancora prima del quarto d’ora: altro grubber delle britanniche con Kildunne che a sua volta usa il piede per liberare la corsa di Rowland, tutta sola non può sbagliare nella raccolta e nel timbrare la meta. Azione fotocopia – nella sua genesi – un paio di minuti dopo e poi multifase al largo per un’Inghilterra devastante: Venner trova l’intervallo giusto per concretizzare il punto di bonus offensivo esterno. E’ 0-26. L’Italia accusa il colpo, contro avversarie fortissime, ma reagisce. Attacco delle azzurre, sugli sviluppi di una touche offensiva, con un carrettino che fa strada fino ad andare oltre con Vittoria Vecchini: c’è la meta, confermata dal TMO, non la conversione. Lo score trasloca sul 5-26, con l’Inghilterra che però appena riottiene l’ovale “restituisce di fatto la cortesia” sul prato del Lanfranchi andando a marcare pesante nuovamente con la tallonatrice Cokayne. Giordano e compagne al cospetto delle campionesse del mondo decidono di provare comunque a mettere in campo tutta la loro identità e i loro valori. Altra azione d’attacco elaborata, lunga e produttiva che porta alla meta tecnica perché sul passaggio al largo di Stefan, verso D’Incà, Kildunne ci mette una mano interferendo deliberatamente nella trasmissione dell’ovale: la direttrice di gara chiama il TMO, decide per la segnatura e per l’ammonizione verso la trequarti inglese. Al 25’ si va sul 12-33 con l’Inghilterra in quattordici. Le Red Roses, anche in inferiorità, non rinunciano a giocare: fase d’attacco per le ospiti che caricano con le avanti. Una fase dopo l’altra sino a liberare la corsa di taglio di Marlie Packer che arriva fino in fondo: doppietta per lei e altra conversione per Harrison, il tutto si traduce nel 12-40. Un’azione da una parte e una dall’altra. Tocca all’Italia: si riparte da un ingaggio rivale anticipato in mischia, sui 40 metri dell’Inghilterra. Le ragazze allenate da Fabio Roselli allestiscono una bellissima azione avanzante che si infiamma sulla progressione di una Turani scatenata, capace di creare il break e di servire l’accorrente Ranuccini, che finisce la sua corsa in mezzo ai pali. C’è la meta e c’è la conversione di Sillari per il 19-40. Terza segnatura azzurra: motivazione ulteriore per provare a conquistare un eventuale punto di bonus. Si va all’intervallo con questo punteggio.