Italrugby, Roberto Santamaria nello staff azzurro

Dal 1° luglio, per il Nations Championship, la gestione degli avanti, con responsabilità specifica sulla mischia azzurra, sarà affidata a Roberto Santamaria. Il coach ricopre attualmente lo stesso ruolo alle Zebre ed era stato precedentemente anche capo allenatore della Nazionale Under20. La nomina di Santamaria va a colmare il vuoto lasciato da Andrea Moretti ascolta articolo

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato l’ingaggio di Roberto Santamaria che, dal’1 luglio 2026, entrerà a far parte dello staff tecnico della Squadra Nazionale Maschile come assistente allenatore per il reparto degli avanti, con responsabilità specifica sulla mischia. Classe 1986 – 40 anni il prossimo 21 settembre, ex tallonatore – Santamaria è cresciuto rugbisticamente nel Rugby Viadana, con una breve parentesi inglese, giocando anche con Aironi, Zebre, Benetton e chiudendo la carriera da giocatore con il Petrarca nel 2019, anno dove ha intrapreso la strada di tecnico, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità all’interno dei quadri tecnici federali sino a diventare capo allenatore della Squadra Nazionale Maschile U20 nel 2024/25 ed entrando successivamente, nella stagione attualmente in corso, a far parte dello staff delle Zebre Parma come tecnico degli avanti. Oltre al ruolo di assistente allenatore della Nazionale Italiana Maschile- spiega la FIR nella nota- Santamaria metterà le proprie competenze al servizio delle Società di Serie A Elite Maschile e, più in generale, dell'intero movimento.

Quesada: "Innesto molto importante" "L’inserimento di Roberto Santamaria nello staff della Nazionale è un innesto molto importante che ci consente di iniziare a lavorare – con il gruppo staff al completo – verso i prossimi impegni sportivi in calendario. La profonda e costante collaborazione con le franchigie - le parole del Ct della Nazionale Italiana- mi ha permesso di scoprire meglio Roberto. La conoscenza del lavoro specifico della mischia, insieme alle sue qualità umane e professionali hanno giocato un ruolo importante nella scelta. Abbiamo uno staff di grande qualità e che lavora molto bene insieme: carattere e competenze sono due aspetti fondamentali per me al fine di integrare qualcuno all’interno del gruppo". Approfondimento Ricerca - Francesca Granzotto si racconta