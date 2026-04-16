Sei Nazioni femminile, la formazione dell'Italia

l Ct Fabio Roselli ha annunciato la formazione dell’Italia per la sfida in Irlanda, valida per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile. Azzurre in campo sabato 18 aprile alle 18.40 live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Il Ct Azzurro Fabio Roselli ha annunciato la formazione che scenderà in campo sabato 18 aprile alle ore 18.40- live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW- al Dexcom Stadium di Galway contro l’Irlanda, nella seconda giornata del Sei Nazioni Femminile. In prima linea Gaia Maris, con Vittoria Vecchini e Alessia Pilani, seconda linea composta da Valeria Fedrighi e da Elettra Costantini, alla prima da titolare in Nazionale, solo una settimana dopo il suo esordio in Azzurro. Terza linea confermata rispetto alla sfida di Grenoble con la Francia con Sgorbini, Ranuccini e con la capitana, Elisa Giordano. Cambia la mediana: 9-10 saranno Sofia Stefan ed Emma Stevanin, mentre i centri saranno Mannini e D’Incà. Il triangolo allargato sarà invece composto da Aura Muzzo, Gaia Buso, prima presenza dal primo minuto nel Sei Nazioni anche per lei, e Vittoria Ostuni Minuzzi. In panchina c’è un’aggiunta di grande esperienza: torna infatti in gruppo Michela Sillari. Assieme a lei Chiara Cheli, Silvia Turani, Vittoria Zanette, Giordana Duca, Beatrice Veronese, Alia Bitonci e Veronica Madia.
La formazione dell'Italia
15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 45 caps)
14. Gaia BUSO (Villorba Rugby, 5 caps)
13. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 36 caps)
12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 13 caps)
11. Aura MUZZO (LOU Rugby, 59 caps)
10. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 28 caps)
9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 102 caps)
8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 79 caps)
7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 19 caps)
6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 38 caps)
5. Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova, 1 cap)
4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 68 caps)
3. Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 10 caps)
2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)
1. Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 43 caps)
A disposizione:
16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 1 cap)
17. Silvia TURANI (Harlequins, 48 caps)
18. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 3 caps)
19. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 61 caps)
20. Beatrice VERONESE (RCTPM Toulon, 32 caps)
21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 11 caps)
22. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 61 caps)
23. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 94 caps)
La 2^ giornata Sei Nazioni femminile su Sky e NOW
Italia e Irlanda si sono affrontate 24 volte in partite ufficiali, con 20 vittorie per l’Irlanda e 4 per l’Italia. Le Azzurre hanno segnato 221 punti contro i 543 irlandesi.
Sabato 18 aprile le due squadre si affronteranno per la seconda giornata del Sei Nazioni femminile. Appuntamento in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle 18.40. La seocnda giornata del Sei Nazioni femminile comincerà però alle 14.30 con Scozia-Inghilterra; alle 16.35 sarà il turno di Galles-Francia, entrambi i match live su Sky Sport Mix e NOW.