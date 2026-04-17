URC e Top 14, le partite del weekend su Sky

URC e Top 14, le partite del weekend su Skyguida tv
Il weekend di rugby comincia venerdì sera con lo URC: alle ore 20.45, su Sky Sport Arena, Edimburgo-Zebre. Sabato, stessa ora, stessa competizione, su Sky Sport Max, Benetton-Munster. Si chiude domenica alle 21.05, con il posticipo del Top 14 francese: il derby di Parigi tra il Racìng e lo Stade Français (live su Sky Sport Arena)
Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. La programmazione si apre venerdì 17 aprile con lo United Rugby Championship. Alle 20.45, su Sky Sport Arena, le Zebre saranno impegnate in trasferta contro Edimburgo in una sfida importante per il cammino della franchigia italiana. Sabato 18 aprile spazio ancora allo United Rugby Championship che torna protagonista alle 20.45, con il Benetton Rugby che ospita il Munster, su Sky Sport Max. Il fine settimana rugbistico si chiude domenica 19 aprile con il Top 14 francese: alle 21.05, su Sky Sport Arena, in programma il derby parigino tra Racing 92 e Stade Français. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.
La programmazione del rugby su Sky e NOW
Venerdì 17 aprile
- Alle 20.45: EDIMBURGO-ZEBRE su Sky Sport Arena. Telecronaca: Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi
Sabato 18 aprile
- Alle 20.45: BENETTON-MUNSTER su Sky Sport Max. Telecronaca: Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi
Domenica 19 Aprile
- Alle 21.05: RACING 92-STADE FRANÇAIS su Sky Sport Arena. Telecronaca: Francesco Pierantozzi e commento di Andrea De Rossi