Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

URC e Top 14, le partite del weekend su Sky

guida tv

Il weekend di rugby comincia venerdì sera con lo URC: alle ore 20.45, su Sky Sport Arena, Edimburgo-Zebre. Sabato, stessa ora, stessa competizione, su Sky Sport Max, Benetton-Munster. Si chiude domenica alle 21.05, con il posticipo del Top 14 francese: il derby di Parigi tra il Racìng e lo Stade Français (live su Sky Sport Arena) 

ascolta articolo

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. La programmazione si apre venerdì 17 aprile con lo United Rugby Championship. Alle 20.45, su Sky Sport Arena, le Zebre saranno impegnate in trasferta contro Edimburgo in una sfida importante per il cammino della franchigia italiana. Sabato 18 aprile spazio ancora allo United Rugby Championship che torna protagonista alle 20.45, con il Benetton Rugby che ospita il Munster, su Sky Sport Max. Il fine settimana rugbistico si chiude domenica 19 aprile con il Top 14 francese: alle 21.05, su Sky Sport Arena, in programma il derby parigino tra Racing 92 e Stade FrançaisSu Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

La programmazione del rugby su Sky e NOW

Venerdì 17 aprile       

  • Alle 20.45: EDIMBURGO-ZEBRE su Sky Sport Arena. Telecronaca: Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi

Sabato 18 aprile

  • Alle 20.45: BENETTON-MUNSTER su Sky Sport Max. Telecronaca: Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi

Domenica 19 Aprile

  • Alle 21.05: RACING 92-STADE FRANÇAIS su Sky Sport Arena. Telecronaca: Francesco Pierantozzi e commento di Andrea De Rossi
                   

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Rugby: Altre Notizie

URC e Top 14, le partite del weekend su Sky

guida tv

Il weekend di rugby comincia venerdì sera con lo URC: alle ore 20.45, su Sky Sport Arena,...

Sei Nazioni femminile, la formazione dell'Italia

Rugby

l Ct Fabio Roselli ha annunciato la formazione dell’Italia per la sfida in Irlanda, valida per la...

Sei Nazioni femminile: Italia sconfitta in Francia

Rugby

Sconfitta all’esordio per l'Italia nel Sei Nazioni femminile: le Azzurre, protagoniste di un buon...

Sei Nazioni, dove vedere Francia-Italia

guida tv

Al via oggi il Sei Nazioni femminile, con tre partite da seguire in diretta su Sky Sport Arena e...

Sei Nazioni femminile, sabato c'è Francia-Italia

su sky

Le Bleues hanno una nuova guida tecnica e sei esordienti, le Azzurre giocano il primo match dopo...
VAI ALLA SEZIONE

RUGBY: ALTRE NEWS