URC e Top 14, le partite del weekend su Sky

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle competizioni per club più prestigiose del panorama europeo. La programmazione si apre venerdì 17 aprile con lo United Rugby Championship. Alle 20.45, su Sky Sport Arena, le Zebre saranno impegnate in trasferta contro Edimburgo in una sfida importante per il cammino della franchigia italiana. Sabato 18 aprile spazio ancora allo United Rugby Championship che torna protagonista alle 20.45, con il Benetton Rugby che ospita il Munster, su Sky Sport Max. Il fine settimana rugbistico si chiude domenica 19 aprile con il Top 14 francese: alle 21.05, su Sky Sport Arena, in programma il derby parigino tra Racing 92 e Stade Français. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.