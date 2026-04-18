6 Nazioni femminile: Irlanda batte Italia 57-20

La seconda giornata del Sei Nazioni femminile si chiude con la sconfitta dell’Italia sul campo dell’Irlanda, che a Galway si impone 57-20 al termine di una partita molto impegnativa per Elisa Giordano e compagne . Le Azzurre erano partite con buon piglio, restando agganciate al punteggio nel primo quarto di gara e provando a lottare su ogni pallone, ma con il passare dei minuti è emersa con sempre maggiore evidenza la superiorità fisica e d’intensità delle padrone di casa . L’Irlanda, trascinata da una prestazione offensiva molto efficace, si porta così a ridosso di Inghilterra e Francia, leader della classifica, mentre l’Italia torna a casa almeno con un elemento positivo: le quattro mete segnate valgono infatti un punto di bonus che rende meno pesante il bilancio finale .

Primo tempo: marea verde a Galway, italiane in difficoltà

L’Italia parte con l’atteggiamento giusto, cercando di avanzare palla in mano e costringendo l’Irlanda a un lavoro duro in difesa per contenere le iniziative azzurre. La prima occasione davvero concreta, però, è delle padrone di casa. Al 5’ l’Irlanda sfrutta un calcio di punizione dentro i ventidue metri e trova la meta con Emily Lane, brava a infilarsi nella difesa italiana. La mediana di apertura Dannah O’Brien trasforma per il 7-0. La risposta della squadra di Fabio Roselli è immediata. Al 10’ l’Italia conquista un pallone importante in touche, organizza bene il drive e trova la meta con Vittoria Vecchini. La trasformazione non va a buon fine e il punteggio resta sul 7-5. L’Irlanda replica poco dopo, ancora con un drive vincente: al 14’ è Aoife Wafer a firmare la seconda meta di giornata per le padrone di casa. O’Brien è precisa dalla piazzola e porta il risultato sul 14-5. Da quel momento l’inerzia del match si sposta con decisione dalla parte irlandese, che continua a vincere le collisioni e a mettere sotto forte pressione la difesa azzurra. Al 18’ Beibhinn Parsons riceve un pallone invitante nello spazio e va a schiacciare senza difficoltà. Anche in questo caso O’Brien trasforma e l’Irlanda allunga sul 21-5. Passano appena quattro minuti e arriva anche la meta di Robyn O’Connor, che regala alle padrone di casa il punto di bonus offensivo: al 22’ il punteggio è già sul 26-5. Le Azzurre faticano a contenere la fisicità e il ritmo delle avversarie e al 30’ subiscono un’altra marcatura. È ancora Beibhinn Parsons, imprendibile palla in mano, a trovare il varco giusto per il 31-5. L’Italia riesce comunque a reagire con una bella iniziativa individuale di Vittoria Ostuni Minuzzi, che al 32’ rompe un placcaggio e accelera fino alla meta del 31-10. L’acuto azzurro, però, dura pochissimo. Al 34’ è Ellena Perry a ristabilire subito le distanze con una percussione che sorprende la difesa italiana. La successiva trasformazione di O’Brien vale il 38-10. Nel finale del tempo l’Irlanda continua a colpire, approfittando di una difesa azzurra troppo fragile nei placcaggi: ancora Parsons trova la via della meta, prima della nuova trasformazione di O’Brien che fissa il punteggio sul 45-10 all’intervallo.