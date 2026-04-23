Sei Nazioni, formazione dell'Italia per la Scozia

Ct Fabio Roselli ha annunciato la formazione dell’Italia per la sfida alla Scozia, valida per la 3^ giornata del Sei Nazioni femminile. Azzurre in campo sabato 25 aprile alle 17.30 a Parma, live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW
Il Ct Fabio Roselli ha scelto le 23 atlete che scenderanno in campo sabato alle 17.30 -live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW- allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro la Scozia, nella gara valida per il terzo turno del Sei Nazioni Femminile, la prima casalinga nel torneo. Le scelte di Roselli vedono coinvolta una prima linea formata da Turani, che scendendo in campo sabato raggiungerà i 50 caps, Vecchini e Zanette – prima da titolare per lei con la maglia Azzurra. Seconda linea d’esperienza con Fedrighi e Duca, mentre in terza linea viene confermato il terzetto Sgorbini, Ranuccini, Giordano. Mediana con Stefan e Madia, D’Incà torna all’ala, con Mannini e Sillari come centri, Muzzo come altra ala e Ostuni Minuzzi estremo. In panchina tornano Francesca Granzotto e Alessandra Frangipani, mentre Margherita Tonellotto è selezionata per la prima volta: in caso di esordio diventerebbe l’Azzurra numero 226.
La formazione dell'Italia
15. Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 46 caps)
14. Aura MUZZO (LOU Rugby, 60 caps)
13. Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 95 caps)
12. Sara MANNINI (Rugby Colorno, 14 caps)
11. Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 37 caps)
10. Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 62 caps)
9. Sofia STEFAN (RCTPM Toulon, 103 caps)
8. Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 80 caps)
7. Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 20 caps)
6. Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 39 caps)
5. Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 62 caps)
4. Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 69 caps)
3. Vittoria ZANETTE (LOU Rugby, 4 caps)
2. Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 42 caps)
1. Silvia TURANI (Harlequins, 49 caps)
A disposizione
16. Chiara CHELI (Rugby Colorno, 2 caps)
17.Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 44 caps)
18. Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 11 caps)
19. Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 13 caps)
20. Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova, esordiente)
21. Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 12 caps)
22. Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 29 caps)
23. Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 25 caps)
La formazione della Scozia
15. Chloe Rollie – Toulon Provence Méditerranée (83)
14. Francesca McGhie – Trailfinders Women (27)
13. Lucia Scott – Loughborough Lightning (9)
12. Meryl Smith – Bristol Bears (24)
11. Shona Campbell – Sale Sharks (11)
10. Helen Nelson – Vice-Captain – Loughborough Lightning (77)
9. Leia Brebner-Holden – Loughborough Lightning (17)
1.Demi Swann – Exeter Chiefs (2)
2. Lana Skeldon – Bristol Bears (86)
3. Elliann Clarke – Bristol Bears (26)
4. Emma Wassell – Trailfinders Women (74)
5. Hollie Cunningham – Bristol Bears (4)
6. Eva Donaldson – Sale Sharks (22)
7. Rachel McLachlan – Montpellier (57)
8. Rachel Malcolm – Captain – Trailfinders Women (63)
A disposizione
16. Elis Martin – Loughborough Lightning (28)
17. Leah Bartlett – Sale Sharks (51)
18. Molly Poolman – Edinburgh Rugby/Watsonian FC (9)
19. Holland Bogan – Glasgow Warriors/Stirling County (2)
20. Louise McMillan – Saracens (58)
21. Alex Stewart – Edinburgh Rugby/University of Edinburgh (19)
22. Rianna Darroch – Glasgow Warriors/Hillhead Jordanhill (1)
23. Rachel Phillips – Sale Sharks (1)
La 3^ giornata Sei Nazioni femminile su Sky e NOW
Sabato 25 aprile grande spazio al rugby internazionale con la terza giornata del Sei Nazioni Femminile. Si comincia alle 15.15 su Sky Sport Mix con la sfida tra Inghilterra e Galles. Alle 17.30 l’attenzione si sposta su Sky Sport Arena per Italia-Scozia, match decisivo per il cammino delle Azzurre: per l’Italia si tratta dell’esordio casalingo nel Sei Nazioni 2026. La partita, in programma allo Stadio Lanfranchi di Parma, vede opposte le Azzurre alla Scozia, avversaria già battuta più volte in passato. Domenica 26 aprile alle 10, in differita su Sky Sport Max, spazio a Francia‑Irlanda.