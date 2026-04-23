Sei Nazioni, formazione dell'Italia per la Scozia

Il Ct Fabio Roselli ha scelto le 23 atlete che scenderanno in campo sabato alle 17.30 -live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW- allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro la Scozia, nella gara valida per il terzo turno del Sei Nazioni Femminile, la prima casalinga nel torneo. Le scelte di Roselli vedono coinvolta una prima linea formata da Turani, che scendendo in campo sabato raggiungerà i 50 caps, Vecchini e Zanette – prima da titolare per lei con la maglia Azzurra. Seconda linea d’esperienza con Fedrighi e Duca, mentre in terza linea viene confermato il terzetto Sgorbini, Ranuccini, Giordano. Mediana con Stefan e Madia, D’Incà torna all’ala, con Mannini e Sillari come centri, Muzzo come altra ala e Ostuni Minuzzi estremo. In panchina tornano Francesca Granzotto e Alessandra Frangipani, mentre Margherita Tonellotto è selezionata per la prima volta: in caso di esordio diventerebbe l’Azzurra numero 226.