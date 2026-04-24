“Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con le Zebre”, le parole di Allan. “Per me e la mia famiglia era un desiderio forte quello di tornare in Italia, e non potevo sperare in un’opportunità migliore. Le Zebre hanno un progetto che mi ha convinto fin da subito : un gruppo con tanti giovani italiani di grande talento e una visione chiara per il futuro. Voglio mettere la mia esperienza al servizio della squadra, aiutare i ragazzi a crescere e contribuire a portare il club a nuovi livelli. Sono pronto a dare tutto”.

Tra club e Nazionale 284 presenze e 1.645 punti

Tommaso Allan nasce a Vicenza il 26 aprile 1993 e cresce rugbisticamente tra Inghilterra e Sudafrica, sviluppando fin da giovane un profilo internazionale. Dopo le esperienze giovanili, debutta nel rugby professionistico con USA Perpignan nel Top 14 francese l’8 settembre 2013 contro il Racing Métro. Nel corso della sua carriera ha vestito la maglia dell’USA Perpignan in due periodi (2013–2016 e 2023–2026), totalizzando 93 presenze e 580 punti tra Top 14 e Pro D2. Nella stagione 2023/24, da titolare in 16 partite su 17, ha realizzato 173 punti contribuendo al mantenimento del club nella massima divisione francese. Nel 2016 rientra in Italia firmando con Benetton Rugby, dove disputa cinque stagioni per un totale di 66 presenze e 380 punti, contribuendo alla prima storica qualificazione ai playoff di Pro14 del club. Nel 2021 si trasferisce agli Harlequins, con cui colleziona 36 presenze e 138 punti tra Premiership e competizioni europee. In ambito internazionale debutta con l’Italia nel novembre 2013 contro l’Australia, arrivando a totalizzare 89 presenze e 547 punti. Ha partecipato a tre edizioni della Rugby World Cup (2015, 2019, 2023) ed è detentore del record assoluto di punti e mete segnate dall’Italia nel Sei Nazioni, superando Diego Domínguez nel febbraio 2024. Detiene inoltre il primato di punti segnati dall’Italia in Coppa del Mondo ed è il secondo miglior marcatore di sempre nella storia della Nazionale. Nel complesso della sua carriera tra club e Nazionale ha totalizzato 284 presenze e 1.645 punti.