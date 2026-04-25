Sei Nazioni femminile, l'Italia domina la Scozia

Una grande Italia trova la sua prima vittoria nel Sei Nazioni 2026, con le Azzurre che dominano la Scozia e la battono 41-14 con 7 mete. Allo Stadio Lanfranchi di Parma si inizia con l’Italia subito proiettata nella metà campo avversaria. Al 7' la contesa si sblocca: bel break centrale di Ostuni Minuzzi, le Azzurre arrivano a sostegno dando ritmo sino a liberare D’Incà alla bandierina, l’ala controlla il pallone andando oltre. Arriva la meta, non la conversione. Si va sul 5-0. La squadra di Roselli non allenta la presa, anzi. Le ospiti vanno in difficoltà. Al quarto d’ora una rimessa in zona d’attacco si trasforma in una piattaforma per andare a marcare una nuova meta, con la carica finale di Zanette che va oltre. Nuova segnatura, non convertita: 10-0. Si scollina il 20', le britanniche provano a reagire. Ingresso nei ventidue da parte di Skeldon e compagne con un drive avanzante, che però viene arginato sui cinque metri e poi disinnescato sulla successiva giocata grazie a un turnover portato a termine dalla coppia Sillari-Turani. L’Italia, scampato il pericolo, torna in attacco a fare male alle rivali. D’Incà e Madia danno velocità a un’azione che viene limitata nel finale, ma che con la carica di Ranuccini e nuovamente Zanette, nei panni della finisher, trova il modo di arrivare al capolinea. E’ la terza meta di giornata. Al 30’, l’Italia va sul 15-0. E’ un colpo che tramortisce la Scozia, che non è in grado di contenere una squadra azzurra che quattro giri di lancette dopo va ancora a fare male con un bel multifase, tanto produttivo quanto ordinato: prima la corsa di Stefan, poi le cariche delle avanti e infine la palla al largo per D’Inca, che timbra la sua doppietta. C’è la meta e c’è anche la conversione di Sillari per il 22-0 al 35’. L’Italia domina, prima di andare negli spogliatoi c’è tempo per un’altra segnatura pesante: Stefan e Madia inventano, Muzzo si prende l’ovale nell’intervallo centrale andando a slalomeggiare prima di finire in mezzo ai pali. Quinta meta e poi conversione comoda per Sillari. Si va al riposo sul 29-0.