Nations Championship, Azzurri convocati a Treviso

Italrugby, i convocati per il raduno di Treviso verso il Nations Championshipitalrugby
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Treviso – in calendario l’11 e il 12 giugno – in preparazione al Nations Championship. Nella lista degli atleti presenti alcuni giocatori che militano all’estero come Paolo Garbisi e Gianmarco Lucchesi che hanno completato gli impegni stagionali con il proprio club di appartenenza
Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, in vista del Nations Championship di luglio - che porterà gli Azzurri in Giappone, Nuova Zelanda e Australia- ha convocato 28 giocatori, invitandone altri due, per il raduno di due giorni in programma a Treviso da giovedì 11 a venerdì 12 giugno. Rispetto al raduno di Parma di una settimana fa riservato ai soli giocatori di Benetton e Zebre, ora si aggregano al gruppo anche i giocatori che militano all'estero e che non sono ancora in corsa nei play-off dei campionati dove giocano. 17 gli avanti, più 2 invitati, Gasperini e Nemer.
Undici i tre-quarti dove c'è ancora Malik Faisal, uno dei 5 giocatori che devono ancora debuttare con la maglia Azzurra. Quello di Treviso sarà anche il primo raduno in cui nello staff di Gonzalo Quesada ci sarà anche Sergio Parisse.
La lista degli atleti convocati
Avanti
Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)
Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)
Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 63 caps)
Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 10 caps)
Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 13 caps)
Muhamed HASA (Zebre Parma, 8 caps)
Michele LAMARO (Benetton Rugby, 54 caps)
Samuele LOCATELLI (Zebre Parma, esordiente)
Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)
Giulio MARINI (Benetton Rugby, esordiente)
Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps)
Matteo NOCERA (Zebre Parma, esordiente)
David ODIASE (Zebre Parma, 6 caps)
Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, esordiente)
Federico RUZZA (Benetton Rugby, 72 caps)
Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 24 caps)
Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 27 caps)
Trequarti
Giulio BERTACCINI (Zebre Parma, 4 caps)
Giacomo DA RE (Zebre Parma, 6 caps)
Malik FAISSAL (Zebre Parma, esordiente)
Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 25 caps)
Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 23 caps)
Paolo GARBISI (Toulon, 54 caps)
Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 14 caps)
Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 22 caps)
Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 39 caps)
Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 9 caps)
Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)
Invitati
Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)
Nicholas GASPERINI (Benetton Rugby, esordiente)
L'Italia al Nations Championship (su Sky)
Quest'anno i test internazionali del Rugby saranno riuniti in un unico torneo tra le 12 migliori nazionali del mondo, il Nations Championship, diviso in due "finestre", luglio e novembre, che saranno trasmesse su Sky. L'Italia giocherà il 4, 11 e 18 luglio contro Giappone, Australia e Nuova Zelanda. A novembre, invece, gli azzurri riceveranno i campioni del mondo del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Le tre partite di novembre si giocheranno rispettivamente a Torino, Genova e Udine.