Nations Championship, Azzurri convocati a Treviso

Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Treviso – in calendario l’11 e il 12 giugno – in preparazione al Nations Championship. Nella lista degli atleti presenti alcuni giocatori che militano all’estero come Paolo Garbisi e Gianmarco Lucchesi che hanno completato gli impegni stagionali con il proprio club di appartenenza

Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, in vista del Nations Championship di luglio - che porterà gli Azzurri in Giappone, Nuova Zelanda e Australia- ha convocato 28 giocatori , invitandone altri due, per il raduno di due giorni in programma a Treviso da giovedì 11 a venerdì 12 giugno . Rispetto al raduno di Parma di una settimana fa riservato ai soli giocatori di Benetton e Zebre, ora si aggregano al gruppo anche i giocatori che militano all'estero e che non sono ancora in corsa nei play-off dei campionati dove giocano. 17 gli avanti, più 2 invitati, Gasperini e Nemer.

L'Italia al Nations Championship (su Sky)

Quest'anno i test internazionali del Rugby saranno riuniti in un unico torneo tra le 12 migliori nazionali del mondo, il Nations Championship, diviso in due "finestre", luglio e novembre, che saranno trasmesse su Sky. L'Italia giocherà il 4, 11 e 18 luglio contro Giappone, Australia e Nuova Zelanda. A novembre, invece, gli azzurri riceveranno i campioni del mondo del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Le tre partite di novembre si giocheranno rispettivamente a Torino, Genova e Udine.