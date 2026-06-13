Il rugby è protagonista su Sky e in streaming su NOW, con un weekend interamente dedicato alla fase finale del Top 14 francese. Sabato 13 giugno, riflettori puntati sulla prima sfida dei barrages: Pau-Racing 92, in diretta alle 21.05 su Sky Sport Arena. Domenica 14 giugno, sempre alle 21.05 su Sky Sport Arena, spazio al secondo match degli spareggi, con Stade Français-La Rochelle, gara che vedrà tra i protagonisti anche l’azzurro Giacomo Nicotera, impegnato con il club parigino. Le vincenti di queste due sfide accederanno alle semifinali, dove affronteranno rispettivamente le prime due classificate della regular season, Toulouse e Montpellier. Nel pomeriggio di domenica, alle 18, spazio all’access match Provence Rugby-Perpignan, sfida decisiva per un posto nel Top 14 2026/27. Nel Perpignan presenti anche gli azzurri Tommaso Allan e Pietro Ceccarelli. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.