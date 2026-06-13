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Top 14, le fasi finali su Sky. Oggi Pau-Racing 92

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Iniziano i playoff nel campionato francese di rugby con i barrage di qualificazione alle semifinali. Sabato, Sky Sport Max, alle ore 21.05, Pau-Racing. Domenica, stessa ora, su Sky Sport Arena, Stade Français-La Rochelle. Infine, domenica alle 18 (Sky Sport Max) lo spareggio promozione-retrocessione fra Provence e Perpignan

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Il rugby è protagonista su Sky e in streaming su NOW, con un weekend interamente dedicato alla fase finale del Top 14 francese. Sabato 13 giugno, riflettori puntati sulla prima sfida dei barrages: Pau-Racing 92, in diretta alle 21.05 su Sky Sport Arena. Domenica 14 giugno, sempre alle 21.05 su Sky Sport Arena, spazio al secondo match degli spareggi, con Stade Français-La Rochelle, gara che vedrà tra i protagonisti anche l’azzurro Giacomo Nicotera, impegnato con il club parigino. Le vincenti di queste due sfide accederanno alle semifinali, dove affronteranno rispettivamente le prime due classificate della regular season, Toulouse e MontpellierNel pomeriggio di domenica, alle 18, spazio all’access match Provence Rugby-Perpignan, sfida decisiva per un posto nel Top 14 2026/27. Nel Perpignan presenti anche gli azzurri Tommaso Allan e Pietro CeccarelliSu Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.

La programmazione del rugby su Sky e NOW

SABATO 13 GIUGNO

  • Alle 21.05: PAU-RACING 92 su Sky Sport Max. Telecronaca di Moreno Molla e commento di Federico Fusetti

DOMENICA 14 GIUGNO

  • Alle 18: PROVENCE RUGBY-PERPIGNAN su Sky Sport Arena. Telecronaca di Moreno Molla e commento di Pippo Frati
  • Alle 21.05: STADE FRANÇAIS-LA ROCHELLE su Sky Sport Arena. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento di Andrea De Rossi           

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