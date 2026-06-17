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Italrugby, ecco i 33 azzurri per il Nations Championship

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Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista dei convocati per il Nations Championship 2026.  Sono trentatrè gli azzurri convocati per il trittico di incontri che inaugura il nuovo torneo internazionale (da seguire live su Sky e NOW). La squadra si ritroverà a L’Aquila giovedì 18 giugno

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Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, in vista del Nations Championship- da seguire su Sky e NOW- di luglio che porterà gli Azzurri in Giappone, Nuova Zelanda e Australia ha convocato 33 giocatori. 18 avanti, 15 tre-quarti e anche 3 invitati: Aminu, Locatelli e Nemer. 3 sono anche i giocatori che ancora devono debuttare in maglia azzurra: Marini, Ortombina e Faissal. Non considerati per infortunio Ferrari, Negri, Page-Relo, Todaro, Zilocchi e Zuliani.

Azzurri in raduno da giovedì, il 25 giugno partenza per Tokyo

Tenuti a riposo Nicotera e Capuozzo ancora impegnati nella fasi finali del Top 14 francese, così come Martin Page-Relo. Si aggregheranno al gruppo da lunedì prossimo Fischetti, Zambonin, Varney e Vintcent che sabato giocheranno la finale del campionato inglese. Azzurri in raduno all'Aquila da giovedì 18 giugno. Il 25 giugno è prevista la partenza per Tokyo dove l'Italia inizierà il Nations Championship che ci vedrà sfidare Giappone, All Blacks e Wallabies. Tutti e tre i match da seguire sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

Quesada: "Sfide stimolante contro squadre che ci precedono nel ranking"

"L’inizio del Nations Championship segna l’alba di una nuova era per il rugby. Si tratta di una competizione innovativa - le parole del Ct Quesada in una nota della FIR- che offrirà ulteriori motivi di interesse sia agli addetti ai lavori sia ai tifosi, con punti in palio per la classifica finale. Quasi tutte le squadre che affronteremo tra luglio e novembre ci precedono nel Ranking Mondiale: è una sfida molto stimolante. La chiave sarà ottimizzare al massimo il tempo a disposizione per la preparazione e le condizioni di allenamento, soprattutto durante la finestra internazionale di luglio caratterizzata da diversi viaggi impegnativi: da L’Aquila ci sposteremo a Tokyo  e, successivamente, dopo un lungo trasferimento dal caldo del Giappone affronteremo l’inverno di Wellington. I due raduni svolti a Parma e Treviso hanno consentito agli atleti che giocano in Italia di ritrovare ritmo e continuità nel lavoro. Si tratta di circa la metà dei giocatori che prenderanno parte al Nations Championship. Considerati gli impegni di alcuni atleti con i rispettivi club, ancora coinvolti nelle fasi finali dei campionati, ritroveremo il gruppo al completo soltanto dalla prossima settimana, a partire da martedì. Avremo quindi a disposizione un solo allenamento con tutta la squadra prima della partenza. Per questo motivo, in questa fase, non abbiamo preso in considerazione Ange Capuozzo e Giacomo Nicotera, che saranno impegnati con le rispettive squadre nelle fasi finali del Top 14 e salteranno l’intera preparazione in Italia. Sono convinto che ci faremo trovare pronti per l’esordio in questa nuova competizione in Giappone".

L'Italia al Nations Championship (su Sky)

Quest'anno i test internazionali del rugby saranno riuniti in un unico torneo tra le 12 migliori nazionali del mondo, il Nations Championship, diviso in due "finestre", luglio e novembre, che saranno trasmesse su Sky. L'Italia giocherà il 4, 11 e 18 luglio contro Giappone, Australia e Nuova Zelanda. A novembre, invece, gli azzurri riceveranno i campioni del mondo del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Le tre partite di novembre si giocheranno rispettivamente a Torino, Genova e Udine.

 

Il calendario

  • Giappone-Italia: sabato 4 luglio, ore 10.40 – Tokyo, Chichibunomiya Stadium
  • Nuova Zelanda-Italia: sabato 11 luglio, ore 7.10 – Wellington, Sky Stadium
  • Australia-Italia: sabato 18 luglio, ore 12.10 – Perth, HBF Park

Svelato oggi il trofeo: c'è un globo placcato oro e manici intrecciati 

Il trofeo del Nations Championship – il premio che incoronerà la squadra dominante nel rugby internazionale – è stato svelato per la prima volta, segnando il conto alla rovescia finale verso l’edizione inaugurale del torneo che prenderà il via il 4 luglio. Alto 67 cm e del peso di 15 kg, il trofeo è stato realizzato come simbolo di una nuova era per questo sport. Il suo design riflette la natura globale della competizione: un globo placcato in oro al centro, linee di longitudine e latitudine incise sul corpo e due manici intrecciati che rappresentano l’incontro tra il rugby dell’emisfero nord e quello dell’emisfero sud.

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