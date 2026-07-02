Nations Championship, la formazione azzurra per l'esordio con il Giapponeitalrugby
Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione per l’esordio nel Nations Championship. Gli Azzurri affronteranno sabato 4 luglio il Giappone al Tokyo Chichibunomiya Stadium alle 10.40, live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato a Tokyo affronterà il Giappone nella prima partita del Nations Championship 2026 (live su Sky Sport Uno e su NOW). Sarà il debutto in maglia azzurra per due giocatori: Malik Faissal all'ala e Alessandro Ortombina in terza linea. Torna titolare con la maglia numero 9 Stephen Varney che farà coppia in mediana con Paolo Garbisi. Confermata la coppia Brex-Menoncello fra i centri. Michele Lamaro sarà capitano, in prima linea torna Marco Riccioni dopo gli infortuni che lo avevano tenuto ai matgini della squadra nell'ultimo Sei Nazioni. In panchina, 5 avanti e 3 tre-quarti. Sarà l’undicesimo confronto tra le due squadre con il bilancio al momento che vede l’Italia guidare con otto successi – tra cui l’ultimo precedente a Sapporo nel 2024 – contro le due vittorie della squadra guidata da Eddie Jones.
La formazione dell’Italia
15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)
14 Malik FAISSAL (Northampton Saints, esordiente)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 52 caps)
12 Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 39 caps)
11 Monty IOANE (Lione, 47 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 54 caps)
9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 37 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)
7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 54 caps) – capitano
6 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, esordiente)
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 18 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 63 caps)
3 Marco RICCIONI (Perpignan, 36 caps)
2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 10 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 63 caps)
A disposizione
16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 24 caps)
18 Muhamed HASA (Zebre Parma, 8 caps)
19 Giulio MARINI (Benetton Rugby, esordiente)
20 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)
21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 25 caps)
22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 22 caps)
23 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 89 caps)
La formazione del Giappone
15 Takuro Matsunaga, 5 caps
14 Kazuma Ueda, 2 caps
13 Dylan Riley, 38 caps
12 Yuya Hirose, 5 caps
11 Yoshihei Ishida, 9 caps
10 Ryunosuke Ito, esordiente
9 Naoto Saito, 28
8 Jack Cornelsen, 29 caps
7 Koji Simokawa, 23 caps
6 Ben Gunter, 17 caps
5 Warner Dynes, 32 caps
4 Harry Hockings, 2 caps
3 Shuhei Takeuchi, 24 caps
2 Mamoru Harada, 12 caps
1 Takato Okabe, 8 caps
A disposizione
16 Era Hayate, 6 caps
17 Sojiro Otsuka, esordiente
18 Keijiro Tamefusa, 20 caps
19 Michael Storberg, esordiente
20 Michael Leitch, 92 caps
21 Thienan Costley, 11 caps
22 Itsuki Uemura, esordiente
23 Sam Green, 6 caps
Il Nations Championship su Sky
Quest'anno i test internazionali del rugby saranno riuniti in un unico torneo tra le 12 migliori nazionali del mondo, il Nations Championship, diviso in due finestre, luglio e novembre, da seguire sui canali Sky Sport e su NOW. L'Italia giocherà il 4, 12 e 18 luglio contro Giappone, Australia e Nuova Zelanda. A novembre, invece, gli azzurri riceveranno i campioni del mondo del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Le tre partite di novembre si giocheranno rispettivamente a Torino, Genova e Udine.