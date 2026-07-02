Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato a Tokyo affronterà il Giappone nella prima partita del Nations Championship 2026 (live su Sky Sport Uno e su NOW). Sarà il debutto in maglia azzurra per due giocatori: Malik Faissal all'ala e Alessandro Ortombina in terza linea. Torna titolare con la maglia numero 9 Stephen Varney che farà coppia in mediana con Paolo Garbisi. Confermata la coppia Brex-Menoncello fra i centri. Michele Lamaro sarà capitano, in prima linea torna Marco Riccioni dopo gli infortuni che lo avevano tenuto ai matgini della squadra nell'ultimo Sei Nazioni. In panchina, 5 avanti e 3 tre-quarti. Sarà l’undicesimo confronto tra le due squadre con il bilancio al momento che vede l’Italia guidare con otto successi – tra cui l’ultimo precedente a Sapporo nel 2024 – contro le due vittorie della squadra guidata da Eddie Jones.