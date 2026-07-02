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Nations Championship, la formazione azzurra per l'esordio con il Giappone

italrugby

Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione per l’esordio nel Nations Championship. Gli Azzurri affronteranno sabato 4 luglio il Giappone al Tokyo Chichibunomiya Stadium alle 10.40, live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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Il Ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione che sabato a Tokyo affronterà il Giappone nella prima partita del Nations Championship 2026 (live su Sky Sport Uno e su NOW). Sarà il debutto in maglia azzurra per due giocatori: Malik Faissal all'ala e Alessandro Ortombina in terza linea. Torna titolare con la maglia numero 9 Stephen Varney che farà coppia in mediana con Paolo Garbisi. Confermata la coppia Brex-Menoncello fra i centri. Michele Lamaro sarà capitano, in prima linea torna Marco Riccioni dopo gli infortuni che lo avevano tenuto ai matgini della squadra nell'ultimo Sei Nazioni. In panchina, 5 avanti e 3 tre-quarti. Sarà l’undicesimo confronto tra le due squadre con il bilancio al momento che vede l’Italia guidare con otto successi – tra cui l’ultimo precedente a Sapporo nel 2024 – contro le due vittorie della squadra guidata da Eddie Jones.

La formazione dell’Italia

15 Lorenzo PANI (Zebre Parma, 12 caps)

14 Malik FAISSAL (Northampton Saints, esordiente)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 52 caps)

12 Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 39 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 47 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 54 caps)

9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 37 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 54 caps) – capitano

6 Alessandro ORTOMBINA (Zebre Parma, esordiente)

5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 18 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 63 caps)

3 Marco RICCIONI (Perpignan, 36 caps)

2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 10 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 63 caps)

A disposizione

16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 24 caps)

18 Muhamed HASA (Zebre Parma, 8 caps)

19 Giulio MARINI (Benetton Rugby, esordiente)

20 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)

21 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 25 caps)

22 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 22 caps)

23 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 89 caps)

La formazione del Giappone

15 Takuro Matsunaga, 5 caps

14 Kazuma Ueda, 2 caps

13 Dylan Riley, 38 caps

12 Yuya Hirose, 5 caps

11 Yoshihei Ishida, 9 caps

10 Ryunosuke Ito, esordiente

9 Naoto Saito, 28

8 Jack Cornelsen, 29 caps

7 Koji Simokawa, 23 caps

6 Ben Gunter, 17 caps

5 Warner Dynes, 32 caps

4 Harry Hockings, 2 caps

3 Shuhei Takeuchi, 24 caps

2 Mamoru Harada, 12 caps

1 Takato Okabe, 8 caps

A disposizione

16 Era Hayate, 6 caps

17 Sojiro Otsuka, esordiente

18 Keijiro Tamefusa, 20 caps

19 Michael Storberg, esordiente

20 Michael Leitch, 92 caps

21 Thienan Costley, 11 caps

22 Itsuki Uemura, esordiente

23 Sam Green, 6 caps

Il Nations Championship su Sky

Quest'anno i test internazionali del rugby saranno riuniti in un unico torneo tra le 12 migliori nazionali del mondo, il Nations Championship, diviso in due finestre, luglio e novembre, da seguire sui canali Sky Sport e su NOW. L'Italia giocherà il 4, 12 e 18 luglio contro Giappone, Australia e Nuova Zelanda. A novembre, invece, gli azzurri riceveranno i campioni del mondo del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Le tre partite di novembre si giocheranno rispettivamente a Torino, Genova e Udine.

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