Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda sabato 11 luglio alle ore 7.10 italiane nel match valido per la seconda giornata del Nations Championship, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sarà il confronto numero 19 tra le due squadre, con tutti i precedenti in favore degli All Blacks.

Tre i cambi rispetto alla partita contro il Giappone

Tre i cambi nel XV titolare degli Azzurri rispetto al precedente match giocato a Tokyo contro il Giappone. Due dei cambi sono nel triangolo allargato con Tommaso Allan che vestirà la maglia numero 15, conferma per Faissal e debutto nel Nations Championship per Lynagh. Confermata la coppia di centri con Brex-Menoncello e le chiavi della mediana affidate a Paolo Garbisi e Varney. In terza linea insieme a capitan Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone – arrivato alla quarantesima presenza in Nazionale Maggiore – e Ross Vintcent che rientra nella formazione titolare. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Riccioni, Di Bartolomeo e Fischetti. In panchina presente Giulio Marini: terza linea del Benetton, cresciuto nel Mogliano, potrebbe diventare il diciannovesimo esordiente della gestione Quesada e il terzo – dopo Faissal e Ortombina – durante il Nations Championship. Pronti a subentrare a gara in corso Lucchesi, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Alessandro Garbisi e Marin. Il match sarà arbitrato dal francese Luc Ramos.