Nations Championship, il XV azzurro per la sfida agli All Blacksitalrugby
Gonzalo Quesada ha annunciato la formazione per la seconda giornata del Nations Championship. Gli Azzurri affronteranno sabato 11 luglio la Nuova Zelanda. Appuntamento alle 7.10, live su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
Gonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà la Nuova Zelanda sabato 11 luglio alle ore 7.10 italiane nel match valido per la seconda giornata del Nations Championship, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sarà il confronto numero 19 tra le due squadre, con tutti i precedenti in favore degli All Blacks.
Tre i cambi rispetto alla partita contro il Giappone
Tre i cambi nel XV titolare degli Azzurri rispetto al precedente match giocato a Tokyo contro il Giappone. Due dei cambi sono nel triangolo allargato con Tommaso Allan che vestirà la maglia numero 15, conferma per Faissal e debutto nel Nations Championship per Lynagh. Confermata la coppia di centri con Brex-Menoncello e le chiavi della mediana affidate a Paolo Garbisi e Varney. In terza linea insieme a capitan Lamaro ci saranno Lorenzo Cannone – arrivato alla quarantesima presenza in Nazionale Maggiore – e Ross Vintcent che rientra nella formazione titolare. In seconda linea Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Riccioni, Di Bartolomeo e Fischetti. In panchina presente Giulio Marini: terza linea del Benetton, cresciuto nel Mogliano, potrebbe diventare il diciannovesimo esordiente della gestione Quesada e il terzo – dopo Faissal e Ortombina – durante il Nations Championship. Pronti a subentrare a gara in corso Lucchesi, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Alessandro Garbisi e Marin. Il match sarà arbitrato dal francese Luc Ramos.
La formazione azzurra
15 Tommaso ALLAN (Zebre Parma, 90 caps)
14 Malik FAISSAL (Northampton Saints, 1 cap)
13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 53 caps)
12 Tommaso MENONCELLO (Stade Toulousain, 40 caps)
11 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 14 caps)
10 Paolo GARBISI (Toulon, 55 caps)
9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 38 caps)
8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 39 caps)
7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 55 caps) – capitano
6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 20 caps)
5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 19 caps)
4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 64 caps)
3 Marco RICCIONI (Perpignan, 37 caps)
2 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 11 caps)
1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 64 caps)
A disposizione
16 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 34 caps)
17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 25 caps)
18 Muhamed HASA (Zebre Parma, 9 caps)
19 Giulio MARINI (Benetton Rugby, esordiente)
20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 72 caps)
21 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 14 caps)
22 Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 23 caps)
23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 23 caps)
Il Nations Championship su Sky
Quest'anno i test internazionali del rugby saranno riuniti in un unico torneo tra le 12 migliori nazionali del mondo, il Nations Championship, diviso in due finestre, luglio e novembre, da seguire sui canali Sky Sport e su NOW. L'Italia, dopo l'esordio con il Giappone, giocherà il 12 e 18 luglio contro Nuova Zelanda e Australia. A novembre, invece, gli azzurri riceveranno i campioni del mondo del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Le tre partite di novembre si giocheranno rispettivamente a Torino, Genova e Udine.