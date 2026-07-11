Dopo quella contro il Giappone, arriva la seconda sconfitta per l'Italia nel Nations Championship di rugby. La Nuova Zelanda vince 47-17. Il torneo è live su Sky e in streaming su NOW : sei partite ogni sabato dal 4 al 18 luglio. Ultimo match per gli azzurri contro l'Australia tra una settimana

L'Italia gioca un primo tempo di livello, passa pure in vantaggio ma subisce, poi, la rimonta e l'ondata All Blacks nel secondo tempo. Nel Nations Championship 2026 arriva, così, il secondo ko dopo quello contro il Giappone, non senza indicazioni positive per Quesada. Pronti e via, all'HNRY Stadium di Wellington l'Italia sorprende la fortissima Nuova Zelanda andando subito in meta dopo tre minuti con Tommaso Menoncello, quindi Sam Darry schiaccia in meta la parità e, poi, altri tre punti azzurri dalla piazzola con Tommaso Allan per il 7-10. A quel punto si scatena Will Jordan: sua la meta del 14-10 che porta definitivamente in testa i suoi. Dopo un bel primo tempo azzurro, la ripresa si tinge di nero: Josh Moorby firma il +11, la quarta meta arriva con Ethan de Groot (26-10), Will Jordan ne fa altre due, ma gli azzurri ci sono e Leonardo Marin firma il 40-17, prima dell'ultimo acuto è di Tupou Vaa’i che chiude il risultato sul 47-17. Prossimo impegno sabato 18 contro l'Australia, da seguire live su Sky e in streaming su NOW.