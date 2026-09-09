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il protagonista

Diego Dominguez ha segnato un'epoca del rubgy italiano e mondiale

Francesco Pierantozzi

Francesco Pierantozzi

E lo ha fatto grazie a personalità, leadership, cattiveria agonistica e voglia di vincere, nonché un'applicazione maniacale, che lo hanno reso di fatto uno dei primi professionisti in un mondo ancora di non professionisti. E oggi, che entra nella Hall of Fame del rugby, il suo mondo glielo riconosce ufficialmente

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