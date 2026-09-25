URC al via, Benetton e Zebre su Sky

United Rugby Championship al via, Benetton e Zebre su Skyguida tv
Weekend con tre partite di rugby da vivere su Sky e NOW. Prende il via lo URC: venerdì alle 20.45, su Sky Sport Max, Benetton-Dragons. Sabato alle 18.30, stesso canale per Zebre-Bulls. Sabato, alle ore 14.30, in campo anche le Azzurre che, dopo aver battuto il Giappone, sfidano il Sudafrica (live su Sky Sport Mix)
Il grande torneo internazionale che riunisce 16 franchigie provenienti da Irlanda, Galles, Scozia, Sudafrica e Italia parte oggi, da venerdì 25 settembre. Ad aprire la stagione del Benetton sarà la sfida delle 20.45 contro i Dragons, in onda su Sky Sport Max, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi.
Sabato 26 settembre sarà invece la volta delle Zebre, impegnate contro i Bulls alle 18.30 su Sky Sport Max, con la telecronaca di Moreno Molla e Federico Fusetti. A raccontare il torneo sarà la grande squadra rugby di Sky Sport, composta da Francesco Pierantozzi, Paolo Malpezzi, Moreno Molla e dai commentatori tecnici Andrea De Rossi, Federico Fusetti e Pippo Frati.
Lo speciale su Benetton e Zebre
In occasione del via al campionato, su Sky Sport lo speciale “Rugby URC Preview”, dedicato al percorso di avvicinamento di Benetton Rugby e Zebre Parma, sempre disponibile on demand. Un racconto esclusivo dall'interno delle due franchigie italiane, attraverso immagini inedite, retroscena e le voci dei protagonisti, per offrire agli appassionati un accesso privilegiato alla preparazione delle due formazioni in vista dell'esordio nello URC.
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WXV Global Series, sabato le Azzurre contro il Sudafrica
Su Sky anche la Nazionale femminile: dopo aver battuto il Giappone sabato scorso, le azzurre sfidano adesso il Sudafrica nella seconda partita delle WXV Global Women Series, il torneo che vede sfidarsi le dodici migliori squadre nazionali del ranking World Rugby. Appuntamento sabato 26 settembre in diretta su Sky Sport Mix e NOW alle 14.30. La telecronaca sarà affidata a Paolo Malpezzi, con il commento di Federico Fusetti.