URC al via, Benetton e Zebre su Sky

Il grande torneo internazionale che riunisce 16 franchigie provenienti da Irlanda, Galles, Scozia, Sudafrica e Italia parte oggi, da venerdì 25 settembre. Ad aprire la stagione del Benetton sarà la sfida delle 20.45 contro i Dragons, in onda su Sky Sport Max, con la telecronaca di Francesco Pierantozzi e Andrea De Rossi.

Sabato 26 settembre sarà invece la volta delle Zebre, impegnate contro i Bulls alle 18.30 su Sky Sport Max, con la telecronaca di Moreno Molla e Federico Fusetti. A raccontare il torneo sarà la grande squadra rugby di Sky Sport, composta da Francesco Pierantozzi, Paolo Malpezzi, Moreno Molla e dai commentatori tecnici Andrea De Rossi, Federico Fusetti e Pippo Frati.