Sia Benetton che Zebre in campo stasera alle 20.45 nella seconda giornata dello United Rugby Championship. A Treviso, e su Sky Sport Arena, Benetton-Connacht. In Galles, e su Sky Sport Max, Cardiff-Zebre

Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con la seconda giornata dello United Rugby Championship. Venerdì 2 ottobre, appuntamento con le due franchigie italiane impegnate in contemporanea. Alle 20.45 il Benetton ospiterà il Connacht davanti al pubblico di casa allo Stadio Monigo di Treviso, in diretta su Sky Sport Arena. Sempre alle 20.45, le Zebre saranno di scena in Galles sul campo del Cardiff, su Sky Sport Max. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.