United Rugby Championship, 2^ giornata: oggi Benetton e Zebre su Skyguida tv
Sia Benetton che Zebre in campo stasera alle 20.45 nella seconda giornata dello United Rugby Championship. A Treviso, e su Sky Sport Arena, Benetton-Connacht. In Galles, e su Sky Sport Max, Cardiff-Zebre
Prosegue su Sky e in streaming su NOW il grande rugby internazionale, con la seconda giornata dello United Rugby Championship. Venerdì 2 ottobre, appuntamento con le due franchigie italiane impegnate in contemporanea. Alle 20.45 il Benetton ospiterà il Connacht davanti al pubblico di casa allo Stadio Monigo di Treviso, in diretta su Sky Sport Arena. Sempre alle 20.45, le Zebre saranno di scena in Galles sul campo del Cardiff, su Sky Sport Max. Su Sky Sport 24 notizie, interviste e gli highlights delle partite. Il grande rugby è sempre protagonista anche sui canali social ufficiali di @SkySport, oltre che sul sito skysport.it e sulla APP Sky Sport.
La programmazione dello United Rugby Championship su Sky e NOW
Venerdì 2 ottobre
- Alle 20.45: BENETTON-CONNACHT su Sky Sport Arena. Telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento di Federico Fusetti
- Alle 20.45: CARDIFF-ZEBRE su Sky Sport Max. Telecronaca di Moreno Molla e commento di Andrea De Rossi