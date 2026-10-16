Il mondo del rugby è in lutto. Hyron Andrews, seconda linea dei Lions, è morto a causa di un arresto cardiorespiratorio. I soccorritori hanno trovato il 31enne sudafricano privo di sensi nella sua camera di albergo in Francia, dove si trovava in trasferta con la sua squadra. I tentativi di rianimarlo purtroppo non sono andati a buon fine. Il match contro La Rochelle, in programma sabato, è stato comunque confermato. Nel weekend sarà osservato un minuto di silenzio in tutte le partite delle Coppe europee ascolta articolo

Hyron Andrews, giocatore dei Lions Rugby, è stato trovato morto in seguito a un arresto cardiorespiratorio avuto all'interno di una doccia, nella sua camera in un hotel sull’isola di Ré, al largo della costa occidentale della Francia, collegata alla terraferma da un ponte vicino a La Rochelle: i Lions, squadra professionistica sudafricana, erano in ritiro in quell'albergo da martedì 13 ottobre. I soccorsi sono stati allertati poco dopo le 10, ma i medici hanno trovato il giocatore privo di sensi e i tentativi di rianimazione purtroppo non sono andati a buon fine. Andrews aveva 31 anni, ricopriva il ruolo di seconda linea, si era da poco unito ai Lions, tornando di fatto a giocare nel proprio Paese dopo diversi anni trascorsi in Inghilterra nei Sale Sharks. Nel corso della sua carriera aveva rappresentato il Sudafrica a livello giovanile, senza però mai debuttare nella Nazionale maggiore.

La partita La Rochelle-Lions si svolgerà regolarmente I Lions hanno confermato che la partita di Champions Cup in programma sabato 17 ottobre contro La Rochelle si svolgerà regolarmente "in onore di Hyron". Inoltre, i Lions hanno fatto sapere che in futuro verrà organizzato anche "un tributo adeguato" per Andrews. Intanto nel weekend sarà osservato un minuto di silenzio in tutti i match delle Coppe europee per ricordare il giocatore dei Lions.

Quella strana coincidenza con la morte di Foley 10 anni fa La notizia della morte di Hyron Andrews arriva esattamente a 10 anni di distanza da un'altra tregedia che ha sconvolto il mondo del rugby, le due vicende hanno qualche punto in comune. Il 16 ottobre 2016, nell'albergo di Parigi dove soggiornava con la sua squadra, viene trovato morto per un edema polmonare Anthony Foley, allenatore ed ex capitano di Munster. La squadra irlandese si trovava nella capitale francese perché quello stesso pomeriggio avrebbe dovuto giocare contro il Racing92 per un match di Champions Cup (la stessa competizione di La Rochelle-Lions). In quel caso la partita venne rinviata.

Anthony Foley con la maglia di Munster nel 2001

Il comunicato dei Lions Rugby La conferma del decesso è arrivata tramite un comunicato dei Lions Rugby, squadra in cui giocava Andrews: "La Lions Rugby Company è profondamente addolorata per la scomparsa del giocatore Hyron Andrews, avvenuta durante la trasferta dei Lions in vista dei match di Investec Champions Cup e Vodacom United Rugby Championship. Questa notizia devastante ha scosso l'intera comunità rugbistica internazionale. L'ex seconda linea degli Sharks e dei Sale Sharks era un membro stimato della famiglia dei Lions; la sua perdita segnerà profondamente i compagni di squadra, gli allenatori, i tifosi e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Le nostre più sentite e sincere condoglianze vanno alla moglie di Hyron, Maiglin, ai loro figli piccoli e all'intera famiglia Andrews. I nostri pensieri sono rivolti a loro in questo momento di dolore inimmaginabile; chiediamo che la loro privacy venga rispettata durante il periodo di lutto". L'amministratore delegato dei Lions, Rudolf Straeuli, ha aggiunto: "Siamo distrutti per la scomparsa di Hyron. Non era solo un giocatore di talento, ma anche un membro prezioso della nostra famiglia dei Lions, a cui si era unito proprio in questa stagione. A nome del nostro presidente Altmann Allers, del consiglio di amministrazione e di tutti i membri dei Lions, esprimo il nostro più profondo cordoglio a Maiglin, ai loro figli piccoli, Hendrix ed Emerson, e a tutta la famiglia Andrews".

Hyron Andrews con la maglia dei Sale Sharks