Un mandato di arresto contro il centro dei Los Angeles Lakers DeMarcus Cousins è stato emesso a Mobile, in Alabama, per una presunta violenza domestica. È quello che è emerso dalla corte municipale di Mobile, dove contro Cousins è stata sporta una denuncia per comunicazioni inappropriate di terzo grado riportata da ESPN, mentre un portavoce della polizia ha confermato a USA Today che "un mandato di arresto è stato emesso" ma deve essere ancora firmato dalla denunciante per diventare effettivo. Nei giorni scorsi erano emersi degli audio di una conversazione tra una voce maschile che si fa risalire a Cousins e Christy West, ex fidanzata e madre di suo figlio di 7 anni che sta cercando un mandato restrittivo nei confronti del giocatore. West, secondo un audio raccolto da TMZ, dopo un'accesa discussione con l’ex fidanzato aveva negato di permettere a loro figlio di partecipare al matrimonio di Cousins ad Atlanta con un’altra donna, al quale il centro aveva risposto minacciandola che le avrebbe "piantato una pallottola in testa". La NBA e i Lakers avevano già emesso un comunicato dicendo di essere al corrente delle investigazioni su quell'audio e ne stanno portando avanti per chiarire la faccenda: è possibile che, al di là delle decisioni della giustizia ordinaria, anche la lega voglia prendere pesanti provvedimenti nei confronti del giocatore. Cousins, che nel corso del mese di agosto si è infortunato gravemente al legamento crociato anteriore e potrebbe saltare l’intera prossima stagione NBA, non ha ancora commentato quanto emerso né personalmente né tramite la sua ageniza.