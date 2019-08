Un gravissimo infortunio rischia di minare la stagione dei Los Angeles Lakers prima ancora che cominci. Secondo quanto riportato da The Athletic, DeMarcus Cousins ha subito un grave infortunio al ginocchio sinistro e si teme la rottura del legamento crociato. Secondo quanto scritto da ESPN, il centro si è infortunato in un allenamento a Las Vegas urtando il ginocchio di un altro giocatore. Davvero una notizia terribile per un giocatore che nell'ultimo anno era riuscito a fatica a recuperare dalla rottura del tendine d'Achille (motivo per il quale aveva firmato nella scorsa stagione con i Golden State Warriors) e da un altro problema muscolare a inizio playoff, rientrando a tempo di record per giocare le Finals contro i Toronto Raptors. Cousins aveva scelto di firmare un accordo annuale da 3.5 milioni di dollari con i gialloviola per tornare a giocare con Anthony Davis, suo compagno di squadra ai tempi dei New Orleans Pelicans, ma se la diagnosi venisse confermata difficilmente potrebbe rientrare in forma in tempo utile per dare il suo contributo ai Lakers.