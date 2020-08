Su Sky la novità All Elite Wrestling

Da venerdì 7 agosto, appuntamento con AEW DYNAMITE ogni venerdì alle 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV

L’All Elite Wrestling (AEW), la nuova federazione professionistica di wrestling che sta spopolando in America, arriva in Italia su Sky. Ogni venerdì alle ore 19 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV, appuntamento con lo show settimanale AEW DYNAMITE, due ore di pura adrenalina. Ogni trimestre, inoltre, live su Sky Primafila, anche gli eventi pay-per-view della AEW. Fra questi, l'attesissimo ALL OUT, in programma sabato 5 settembre. Le telecronache saranno a cura di Salvatore Torrisi e Moreno Molla. Tutti gli show saranno disponibili anche on demand su Sky.

AEW vanta una rosa di livello mondiale e molto variegata di lottatori uomini e donne ed è dunque in grado di offrire ai fan del genere una nuova esperienza di wrestling per la prima volta in 20 anni. Fondata dal presidente e CEO Tony Khan, AEW è capitanata da Cody, The Young Bucks (Matt & Nick Jackson), Kenny Omega, Hangman Adam Page, Chris Jericho e Jon Moxley. Nella lista figurano anche altri lottatori incredibilmente qualificati tra cui Brian Cage, FTR, Hikaru Shida, Orange Cassidy, Matt Hardy, Nyla Rose, Brodie Lee, Jungle Boy, Dr. Britt Baker, Brandi Rhodes, MJF e SCU.

Puntando su incontri al cardiopalma e di grande impatto, AEW offre ai fan atletismo e statistiche sportive. I lottatori hanno anche la libertà di esprimere la propria personalità e mettere in risalto le loro capacità atletiche. Introducendo per la prima volta in assoluto le statistiche nel wrestling, AEW aumenterà la posta in gioco per i suoi incontri e aumenterà il coinvolgimento dei fan tenendo traccia delle vittorie e delle sconfitte di ogni lottatore nel loro percorso in campionato.