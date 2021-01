Dopo l'annullamento da parte della PGA di un torneo su uno dei suoi campi da golf, arriva un altro passo indietro dello sport statunitense nei confronti di Donald Trump: Bill Belichick, che in passato aveva professato amicizia con il presidente uscente, ha rinunciato alla Medaglia Presidenziale della Libertà che gli era stata offerta. "Dopo i tragici fatti di Washington, ho deciso di non accettare", ha spiegato il coach dei New England Patriots

con il presidente uscente, aveva ricevuto l'offerta di Trump una settimana fa, poco prima dell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio, rimanendone lusingato. Dopo gli eventi violenti di Washington, però, tutto è cambiato: "Quei tragici eventi mi hanno indotto a ripensarci - ha spiegato il coach in una nota -. Sono prima di tutto un cittadino americano, che rispetta i valori della nostra nazione come la democrazia e la libertà". Già ricevuti in più di un'occasione alla Casa Bianca, i Patriots sono da sempre la squadra favorita di Trump, che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il propietario Robert Kraft e per l'ex quarterback Tom Brady.