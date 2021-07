AEW, con Road Rager inizia un luglio di fuoco

La AEW ha lasciato il Daily’s Place di Jacksonville dopo oltre un anno di residenza. Un anno di spettacolo, grandi match, straordinarie emozioni e anche di dolore, per la tragica scomparsa di Brodie Lee. Il tutto racchiuso magistralmente nel toccante video di saluto che ha concluso l’ultimo episodio di Dynamite. E’ un arrivederci, non un addio, perché la AEW tornerà al Daily’s Place per una serata già in agosto, ma è giunto il momento di chiudere definitivamente il sipario sulla lunga parentesi pandemica e inaugurare una nuova era per la AEW, tornando a girare gli Stati Uniti D’America. E si comincia restando in Florida, a Miami, per Road Rager, primo di una serie di eventi speciali che caratterizzeranno tutto il mese di luglio.

Una card extralusso

Sono 5 i match in programma, tutti di grande interesse: Cody Rhodes e QT Marshall giungono alla resa dei conti probabilmente definitiva in un South Beach Strap Match, un incontro senza squalifiche nel quale entrambi i contendenti potranno usufruire di una cinghia di pelle per malmenare l’avversario. Andrade “El Idolo” compirà il suo attesissimo esordio ufficiale su un ring AEW, affrontando l’esperto Matt Sydal, che un paio di settimane fa aveva avuto l’ardire di interromperlo mentre stava per dare un annuncio speciale. Inoltre, Orange Cassidy e “l’Aliena” Kris Statlander faranno coppia per affrontare The Blade & The Bunny, coppia sul ring come nella vita reale, nel primo mixed tag team match (incontro a coppie miste) nella storia della AEW. Ci sarà spazio per un ennesimo scontro tra Inner Circle e Pinnacle: stavolta sarà un 3 contro 3, da una parte Jake Hager, Santana & Ortiz, con al loro angolo il mentore Konnan, dall’altra Wardlow e gli FTR, che al loro angolo avranno il manager Tully Blanchard. Infine, l’incontro più atteso: nell’ultimo Dynamite, gli Young Bucks hanno riscoperto l’amaro sapore della sconfitta, dopo oltre un anno durante il quale sono stati imbattuti nei match di coppia. Per fortuna dei fratelli Jackson i titoli tag team non erano in palio, ma grazie alla loro vittoria Eddie Kingston e Penta El Zero Miedo si sono conquistati il diritto di un ulteriore match che è stato sancito per Road Rager. Se Kingston e Penta dovessero ripetere l’impresa, stavolta si laureerebbero nuovi campioni tag team, andando a interrompere il lungo regno dei Bucks. Ma attenzione: per decisione di Tony Khan, i due team si affronteranno in uno Street Fight, stipulazione che non prevede squalifiche e consente l’utilizzi di ogni oggetto contundente. Sulla carta è un contesto che dovrebbe favorire gli sfidanti, ma i fratelli Jackson potranno contare sull’appoggio “legalizzato” dei Good Brothers e degli altri membri dell’Elite, che non si lasciano certo pregare quando c’è da interferire, anche se non sempre i risultati sono positivi. E c’è da tener conto del fattore Frankie Kazarian: “l’Elite Hunter” sta tenendo fede al suo soprannome, non lasciando mai tranquilli i Bucks e gli altri membri dell’Elite e risultando fondamentale per la vittoria di Kingston e Penta nell’ultimo Dynamite. E chissà che anche a Road Rager non decida di metterci lo zampino.