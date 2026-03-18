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WNBA, lega e giocatrici risolvono lo stallo: accordo per il nuovo contratto collettivo

Sport USA
©Getty

Dopo una lunghissima contrattazione durata più di 100 ore nell’ultima settimana, la WNBA e l’associazione giocatrici hanno trovato un accordo per il nuovo contratto collettivo, salvando così la 30^ stagione della lega che comincerà tra 51 giorni a maggio. Per la prima volta gli stipendi delle giocatrici saranno legati alla crescita delle entrate della lega, potenzialmente arrivando anche a un milione di dollari

La 30^ stagione nella storia della WNBA è salva e comincerà regolarmente. Si è infatti risolta per il meglio la lunghissima contrattazione tra la lega e l’associazione giocatrici per il nuovo contratto collettivo, aggiornato per adattarsi alla crescente popolarità raggiunta negli ultimi anni. La grande novità è che per la prima volta gli stipendi delle giocatrici cresceranno di pari passo con le entrate della lega (sullo stesso modello della NBA), con la concreta possibilità di arrivare a guadagnare un milione di dollari all’anno. L’accordo arriva dopo 17 mesi di contrattazioni e oltre 100 ore nell’ultima settimana per arrivare a trovare un accordo nel cuore della notte, cercando di lasciarsi alle spalle mesi di distanza su ogni punto discusso e una situazione sempre più accesa tra le parti. La notizia più importante è che la stagione è salva: si comincerà tra 51 giorni come previsto, coi training camp che apriranno il prossimo 19 aprile e le prime gare di preseason il 25, mentre la regular season partirà come da programmi il prossimo 8 maggio.

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