La 30^ stagione nella storia della WNBA è salva e comincerà regolarmente. Si è infatti risolta per il meglio la lunghissima contrattazione tra la lega e l’associazione giocatrici per il nuovo contratto collettivo, aggiornato per adattarsi alla crescente popolarità raggiunta negli ultimi anni. La grande novità è che per la prima volta gli stipendi delle giocatrici cresceranno di pari passo con le entrate della lega (sullo stesso modello della NBA), con la concreta possibilità di arrivare a guadagnare un milione di dollari all’anno. L’accordo arriva dopo 17 mesi di contrattazioni e oltre 100 ore nell’ultima settimana per arrivare a trovare un accordo nel cuore della notte, cercando di lasciarsi alle spalle mesi di distanza su ogni punto discusso e una situazione sempre più accesa tra le parti. La notizia più importante è che la stagione è salva: si comincerà tra 51 giorni come previsto, coi training camp che apriranno il prossimo 19 aprile e le prime gare di preseason il 25, mentre la regular season partirà come da programmi il prossimo 8 maggio.