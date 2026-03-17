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Italia-Venezuela al World Baseball Classic: risultato semifinale in diretta

BASEBALL

In corso la semifinale del World Baseball Classic fra Italia e Venezuela (diretta su  Sky Sport UnoSky Sport Arena e streaming su NOW). Si gioca sul diamante del Loan Depot Park di Miami. Il lanciatore partente degli Azzurri è Aaron Nola. Chi vince sfiderà gli Stati Uniti che, nell’altra semifinale, hanno superato 2-1 la Repubblica Dominicana

IL TABELLINO LIVE

L’Italia del baseball sogna di scrivere un'altra pagina di storia. Dopo aver battuto gli Usa e il Messico nella prima fare e Portorico nei quarti, gli Azzurri di Cervelli sfidano il Venezuela in semifinale a Miami (diretta su  Sky Sport UnoSky Sport Arena e in streaming su NOW). L'Italia è la seconda nazione europea ad essersi classificata nelle prime quattro nel World Baseball Classic dopo l'Olanda (quarta nel 2013 e 2017, quando però la partecipazione era a sedici squadre e non venti come a partire da questa edizione). 

Il cammino dell’Italia

I ragazzi del manager Francisco Cervelli, 40 anni, venezuelano di Valencia e italiano dal 2009 dopo aver vinto le World Series con i New York Yankees, si presentano alla sfida da imbattuti. Quattro vittorie su altrettanti match nella fase a gironi, tra esse quella monumentale sugli Stati Uniti (8-6) senza dimenticare quelle contro Brasile (8-0), Gran Bretagna (7-4) e Messico (9-1), e il successo su Porto Rico (8-6) in un appassionante e difficile quarto di finale. Chiave di volta dell'incontro contro i portoricani il quarto inning quando l'Italia ha chiuso sull'8 a 2 grazie ad un doppio da due punti di J.J. D'Orazio ed Andrew Fischer e con capitan Pasquantino autore di una splendida 'rubata' in seconda base. All'ottava ripresa il tentativo di rimonta di Porto Rico capace di riempire le basi e portarsi a solo 

Il manager Cervelli: "Non abbiamo ancora finito il nostro lavoro…"

Il Venezuela parte coi favori del pronostico grazie al successo nei quarti di finale contro il Giappone, campione in carica. Ma l’Italia fin qui ha dimostrato di saper capovolgere i pronostici: "Questa squadra ha dimostrato carattere - ha commentato alla vigilia il manager Francisco Crivelli -. La chiave di tutto è stata la vittoria sugli Usa. La fiducia continua a crescere ma dobbiamo mantenere l'umiltà. Abbiamo festeggiato 30 minuti, poi abbiamo preso il volo per Miami. Festeggeremo per davvero solo quando avremo finito il nostro lavoro. E non abbiamo ancora finito… Ora affronteremo i migliori in assoluto ma vogliamo andare avanti. E’ un sogno che è diventato realtà grazie al lavoro. Non pensavo che in così poco tempo avremmo ottenuto questi risultati". 

L'orgolgio di capitan Pasquantino

"Non credo di esagerare affermando che questo è il punto più lontano mai raggiunto dalla squadra – spiega con orgoglio il capitano Vinnie Pasquantino -. Nel 2023 perdemmo col Giappone proprio ai quarti, ora ci siamo spinti un po' più in là e questo attira ancor più attenzione. Siamo in tv e sulle prime pagine di siti e giornali. Ed è proprio questo il senso di questo torneo". 

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