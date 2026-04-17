Serata storica per Samuel Aldegheri allo Yankee Stadium . Il pitcher dei Los Angeles Angels è diventato il primo italiano a giocare e vincere una partita nel leggendario impianto dei New York Yankees , contribuendo al successo per 11-4 della sua squadra. Promosso in Major League pochi giorni fa, Aldegheri, classe 2001, ha fatto il suo ingresso nel quarto inning , con il match ancora in equilibrio. In 1.2 riprese ha ottenuto 2 strikeout, concedendo 2 valide (tra cui un fuoricampo da un punto), riuscendo però a contenere l’attacco dei padroni di casa. Da lì in poi, gli Angels hanno preso il largo con un parziale decisivo, chiudendo la partita e portando il record stagionale sul 10-10.

"Debuttare con una vittoria allo Yankee Stadium è qualcosa di speciale"

Al termine della gara, il lanciatore azzurro ha raccontato l'emozione del momento a FIBS.it: "Debuttare con una vittoria allo Yankee Stadium è qualcosa di speciale, difficile da descrivere a parole. Parliamo di uno degli stadi più iconici del baseball, la casa dei New York Yankees, dove si respira storia ad ogni inning". Poi, il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare e vincere una gara in MLB nel 2024, ha aggiunto: "È stata un’emozione incredibile. Appena sali sul monte senti subito il peso e la bellezza di questo stadio. L’atmosfera è intensa e il pubblico si fa sentire, ma sono riuscito a isolarmi e concentrarmi. Ottenere la vittoria qui è qualcosa che porterò sempre con me. È solo l’inizio, ma sicuramente è un ricordo speciale e una grande spinta per continuare a lavorare".