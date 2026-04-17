Baseball, Aldegheri primo italiano a giocare (e vincere) allo Yankee Stadiumbaseball
Storico successo per Samuel Aldegheri: il pitcher dei Los Angeles Angels è diventato il primo italiano a giocare e vincere una partita allo Yankee Stadium. Decisivo il suo contributo nella vittoria per 11-4 contro i New York Yankees, al termine di una serata indimenticabile anche per l'Italia
L'IMPRESA PIÙ GRANDE DELL'ITALIA DEL BASEBALL
Serata storica per Samuel Aldegheri allo Yankee Stadium. Il pitcher dei Los Angeles Angels è diventato il primo italiano a giocare e vincere una partita nel leggendario impianto dei New York Yankees, contribuendo al successo per 11-4 della sua squadra. Promosso in Major League pochi giorni fa, Aldegheri, classe 2001, ha fatto il suo ingresso nel quarto inning, con il match ancora in equilibrio. In 1.2 riprese ha ottenuto 2 strikeout, concedendo 2 valide (tra cui un fuoricampo da un punto), riuscendo però a contenere l’attacco dei padroni di casa. Da lì in poi, gli Angels hanno preso il largo con un parziale decisivo, chiudendo la partita e portando il record stagionale sul 10-10.
"Debuttare con una vittoria allo Yankee Stadium è qualcosa di speciale"
Al termine della gara, il lanciatore azzurro ha raccontato l'emozione del momento a FIBS.it: "Debuttare con una vittoria allo Yankee Stadium è qualcosa di speciale, difficile da descrivere a parole. Parliamo di uno degli stadi più iconici del baseball, la casa dei New York Yankees, dove si respira storia ad ogni inning". Poi, il primo lanciatore nato e cresciuto in Italia a debuttare e vincere una gara in MLB nel 2024, ha aggiunto: "È stata un’emozione incredibile. Appena sali sul monte senti subito il peso e la bellezza di questo stadio. L’atmosfera è intensa e il pubblico si fa sentire, ma sono riuscito a isolarmi e concentrarmi. Ottenere la vittoria qui è qualcosa che porterò sempre con me. È solo l’inizio, ma sicuramente è un ricordo speciale e una grande spinta per continuare a lavorare".