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La macchinetta del caffè usata dall'Italia venduta a 16mila dollari in beneficenza

BASEBALL

La macchinetta del caffè diventata simbolo dell'Italia al World Baseball Classic è stata venduta all'asta per oltre 16mila dollari, dopo più di 300 offerte. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al Southwest Autism Research & Resource Center, come spiegato dal capitano Vinnie Pasquantino: "Questo centro ha aiutato persone che fanno parte del nostro team"

L'IMPRESA DELL'ITALIA AL WBC COMMENTATA SU SKY SPORT INSIDER

Da simbolo della cavalcata azzurra a oggetto da record anche fuori dal campo. La macchinetta del caffè utilizzata dall'Italia durante il World Baseball Classic è stata venduta all’asta per oltre 16mila dollari, cifra raggiunta dopo ben 307 rilanci. 

Diventata virale durante il torneo per il rito dell'espresso dopo ogni fuoricampo, la macchinetta è stata uno degli elementi più riconoscibili della Nazionale arrivata fino alla storica semifinale. Oltre al valore simbolico, l'operazione ha avuto anche uno scopo benefico. Come spiegato da Vinnie Pasquantino sui social, "il ricavato andrà al SAARC (Southwest Autism Research & Resource Center). Forniscono supporto a bambini, ragazzi e adulti con autismo. È stata una decisione di gruppo, perché questo centro ha aiutato alcune persone che fanno parte della nostra squadra". 

macchinetta asta caffè

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