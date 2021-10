Sospeso per 21 partite, senza stipendio, per aver violato il protocollo Covid-19 della National Hockey League (NHL). È quanto accaduto ad Evander Kane , 30enne attaccante dei San José Sharks, che aveva presentato un falso certificato vaccinale contro il Coronavirus. Il giocatore è stato oggetto di un’indagine da parte della federazione nordamericana e del suo club: come ha riportato la NHL, Kane è stato squalificato per "violazione accertata e mancanza del rispetto dei protocolli NHL/NHLPA (ovvero l'associazione dei giocatori, ndr) Covid-19 e non è idoneo a tornare fino a quando gli Sharks non affronteranno i New Jersey Devils il 30 novembre" .

"Ho commesso un errore di cui mi pento"

coronavirus

Costa a Sky: "Capienze al 100% entro fine anno"

Da ricordare come le Associazioni professionistiche degli atleti, negli Stati Uniti, abbiano raggiunto accordi che limitano i controlli su chi è pienamente vaccinato. Al contrario, chi non ha fatto o completato il ciclo vaccinale non può giocare in alcune località dove il vaccino è obbligatorio (ad esempio New York o la California meridionale). Attraverso una nota, Evander Kane ha commentato l’accaduto: "Vorrei scusarmi con i miei compagni di squadra, l'organizzazione dei San Jose Sharks e tutti i fan degli Sharks per aver violato i protocolli NHL Covid. Ho commesso un errore, di cui mi pento sinceramente e mi assumo la responsabilità. Durante la mia sospensione, continuerò a partecipare a consulenze per aiutarmi a prendere decisioni migliori in futuro. Quando la mia sospensione sarà finita, ho intenzione di tornare sul ghiaccio con grande impegno, determinazione e amore per il gioco dell'hockey". Anche la società si è espressa sulla vicenda: "La NHL ha informato la nostra organizzazione che Evander Kane è stato sospeso senza retribuzione per 21 partite per violazione accertata e mancanza di rispetto dei protocolli NHL/NHLPA Covid-19", hanno affermato gli Sharks in una nota. "Mentre siamo incoraggiati dall'impegno di Evander ad andare avanti, siamo estremamente delusi dal suo disprezzo per i protocolli di salute e sicurezza messi in atto dalla NHL e dalla NHLPA. Non commenteremo ulteriormente lo stato di Evander prima della conclusione della sospensione obbligatoria".