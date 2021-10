Draghi: "Campagna vaccini più spedita di media UE"

Papa Francesco: "Riscoprire dimensione comunitaria della libertà"

"In questo momento storico, abbiamo bisogno di riscoprire la dimensione comunitaria, non individualista, della libertà". Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'udienza generale. "La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma non basta saperlo, occorre sceglierlo ogni giorno concretamente. Decidere su quella strada. Diciamo e crediamo che gli altri non sono un ostacolo alla mia libertà - ha rimarcato il Pontefice -, ma la possibilità per realizzarla pienamente".