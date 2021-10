Italia, un caso su 4 tra gli under 20

In Italia nell'ultima settimana aumenta l'incidenza in tutte le fasce d'età ma in particolare sotto i 12 anni (non vaccinabili), dove si registra l'incidenza più elevata rispetto alle altre fasce d'età. In totale il 24% dei casi sono stati diagnosticati sotto i 20 anni d'età. Nella fascia in età scolare il 47% dei casi è stato diagnosticato fra i 6 e gli 11 anni, il 33% nella fascia 12-19 anni e solo il 13% e il 7% è stato diagnosticato, rispettivamente, tra i 3 e i 5 anni e sotto i 3 anni.