MLB, l'American League. La guida

Yankees uguale baseball. Basta questo per indicare una dimensione che la squadra di New York ha proiettato su tutto il mondo e che va perfino oltre lo sport che si gioca sul diamante. Gli Yankees rappresentano il baseball e il baseball è rappresentato dagli Yankees. O almeno lo era. Perché la squadra che ha vinto le World Series per 27 volte, non riesce a trovare la vittoria dal 2009. E negli ultimi 22 anni ha vinto solo due volte. Il che è clamoroso, se pensiamo che gli Yankees nella loro storia hanno vinto un titolo in media ogni 4.5 stagioni . Ci riproveranno ma devono trovare un loro modo di emergere in un’epoca dove i campioni sono tanti e ben distribuiti. Tra le novità dell’anno c’è il cambio di nome dei Cleveland …ex Indians. Dovremo abituarci a chiamarli Guardians. Non è la prima volta che Cleveland cambia nome, ma avvenne tanto tempo fa (squadra fondata nel 1894). In passato ci sono stati i Rippers, i Lake Shores, i Bluebird e i Napoleons …ma non per omaggio all’imperatore francese. Semplicemente, il capitano della squadra si chiamava Nap Lajoie, quindi i suoi compagni divennero Napoleons. Per lo stesso motivo nel 1914 divennero Indians, perché ci giocava Louis Sockalexis, un nativo americano. Un nome che ha passato oltre un secolo di storia ma non le polemiche sull’uso di nomi e soprattutto di loghi che possono essere offensivi per alcune comunità, come quella dei nativi americani. Quindi Guardians. Nome che prende origine da otto grandi statue che giganteggiano su un ponte (Hope Memorial Bridge): The Guardians of Traffic. Niente cose epiche.

AL East: quattro squadre in lotta

leggi anche

MLB, stagione 2022 del baseball è pronta a partire

Ancora una volta sarà la division più equilibrata e più forte nel complesso. Perché ci sono quattro squadre che partono nei pronostici dei media americani nel gruppo delle 10-12 più forti in assoluto. Gli Yankees hanno confermato il manager Boone, ma fatto fuori un po’ di gente del suo staff. Qualcosa andava cambiato. I Bronx Bombers rimangono tali con Judge, Stanton, Gallo e Rizzo che è stato rifirmato da free agent. E’ arrivato anche Donaldson, uno che è stato MVP ma che deve dimostrare di esserci ancora al 100% a 36 anni. E l’aggiunta di un giocatore versatile e che sa difendere e correre come Kiner-Falefa sarà utile. Lo Spring Trainig del nuovo catcher titolare Higashioka promette decisamente bene, non c’è più Gary Sanchez come ricevitore ma ormai il suo declino a New York era chiaro. Meglio cambiare. Non si cambia invece sul monte di lancio, Cole rimane uno dei più lanciatori più prestigiosi e si aggiunge Severino che ritorna. Ma la salute non è mai stata alleata dei lanciatori Yankees negli ultimi anni e questo rimane un reparto che deve togliere qualche dubbio.

Arrivare davanti a Tampa Bay rimane un’impresa non semplice. I Rays non sono di fatto cambiati e visti i risultati degli ultimi anni, possono rimanere ad altissimo livello. Con in più le loro giovani star che stanno crescendo. Randy Arozarena e Wander Franco possono fare sempre meglio, Franco è pronosticato da molti come una super star assoluta che già nel 2022 può fare la storia. Nel box non va mai strike out (eliminato dal lanciatore). Farà una quantità di battute valide da record.

Boston non è così considerata nei pronostici, come lo scorso anno. Potrebbe arrivare ai playoff, come lo scorso anno. Dove ha battuto gli Yankees e poi Tampa Bay, prima di arrendersi agli Astros. Meglio non sottostimare un manager come Alex Cora, sa ottenere il massimo dai suoi giocatori. I Red Sox rimangono una squadra che dipende dalla vena offensiva dei suoi battitori: Devers, JD Martinez, Verdugo, Hernandez, Bogaerts. Possono fare tanti punti. Anzi devono. Perché se non ne fanno tanti è un problema. Ci sono rotazioni dei lanciatori decisamente più forti in giro in MLB, ma il ritorno di Chris Sale da una frattura da stress potrebbe cambiare l’orizzonte. La squadra da seguire con più attenzione in realtà è quella dei Toronto Blue Jays. Il lineup era forte, diventa fortissimo con la maggior esperienza dei vari Guerrero, Bichette, Kirk. Giovani campioni che spaccano. Vladimir Guerrero JR è un possibile MVP del 2022. Matt Chapman non è niente male come aggiunta. Quello che è veramente cambiato è il gruppo dei lanciatori, diventato uno dei più interessanti della AL. Non si vive più del solo Ryu, straordinario ma solitario fino al 2021. Ora Toronto è una squadra totale. Una minaccia per tutti. E se vincerà tutto, non dite che non vi avevamo avvisato. Il vaso di coccio della division è inevitabilmente Baltimora. Ci vorrà qualche anno di ricostruzione per creare le condizioni di competere contro avversari del genere.