NHL, Tampa vuole fermare Colorado

Troppo brutti per essere veri. I Tampa Bay Lightning arrivano a gara 3 con la peggior sconfitta della loro storia recente, sette a zero. I Colorado Avalanche hanno avuto un dominio assoluto: hanno creato più tiri, più transizioni veloci difesa-attacco che sono la loro specialità, hanno tenuto i campioni in carica a 7 tiri in parità numerica in tutta la partita, che è il numero più basso mai registrato da una squadra NHL in tutta la stagione. I 7 gol concessi dal portiere dei Lightning Andrei Vasilevskiy è il suo peggior risultato in carriera nei playoff… e stiamo parlando del miglior portiere al mondo e dell’MVP delle finali dello scorso anno.

Tampa Bay è sembrata stanca e fisicamente in difficoltà

Ma nell’hockey NHL le cose cambiano velocemente. Gara 3 si gioca a Tampa, dove i Lightning hanno vinto le ultime 7 partite dei playoff e dove i campioni si sono rigenerati nella serie contro i Rangers dopo aver perso le prime due partite in trasferta. Quindi lo hanno già fatto. Non è il momento per pensare alla stanchezza e ai tanti colpi che il corpo dei giocatori ha assorbito in questa lunghissima stagione. Non ci sono scuse. Le motivazioni rimangono altissime, c’è sempre quel terzo titolo consecutivo da vincere per fare la storia. Bisogna fermare l’entusiasmo di Colorado, i recuperi che scatenano contropiedi micidiali. Gli Avalanche costringono gli avversari ad inseguirli, nel punteggio, nel gioco, nel ritmo, ora anche nella serie di finale. Sono in fiducia e vanno troppo forte. Tampa Bay deve frenarli e passare più tempo in attacco, può ancora cambiare tutto. Appuntamento da non perdere questa notte alle 2.00 in diretta su Sky Sport Uno.