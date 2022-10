Mlb, al via i playoff con le Wild Card Series

E’ già stata una grande stagione. Ricorderemo il record di fuoricampo di Aaron Judge . L’incredibile ritorno di Justin Verlander, miglior lanciatore della American League a 39 anni e dopo due stagioni saltate per la ricostruzione dei legamenti del gomito. L’ennesimo capolavoro del fenomeno giapponese Ohtani , uno dei migliori come lanciatore e uno dei migliori come battitore, un unicum impossibile da imitare. L’impatto di rookie giovanissimi come Julio Rodriguez dei Mariners o Strider e Harris dei Braves. Quota 700 fuoricampo in carriera raggiunta e sorpassata da un ragazzo di 42 anni come Albert Pujols , nel suo ultimo anno in MLB. Il 2022 è speciale . Eppure il meglio deve arrivare. Ora.

Se ami il baseball, ottobre è il mese più bello dell’anno . Da sempre, all’inizio dell’autunno inizia il cammino che porta alle World Series . La regular season 2022 è finita e per la prima volta il baseball MLB sperimenterà un nuovo format per i playoff. Si sono qualificate 12 squadre , 6 per ciascuna Lega, e per la prima volta il primo atto non è una partita secca, ma una serie al meglio delle tre partite. Dopo 162 gare, una miniserie restituisce un po’ di giustizia e toglie, forse, un po’ di casualità ai risultati.

In American League le due sfide delle Wild Card Series sono Cleveland-Tampa Bay e Toronto-Seattle. I Guardians hanno inaugurato la prima stagione con il nuovo nome (sono gli ex Indians…) arrivando ai playoff contro pronostico e vincendo nettamente la AL Central contro Chicago White Sox e Minnesota. Ennesimo capolavoro del manager Tito Francona, un genio di questo sport ancorato ad un baseball tradizionale con tanti buoni contatti, tanta corsa e pochi fuoricampo. Nei playoff potrebbe funzionare. Tampa Bay non sarà un avversario facile. Ha stabilito una specie di record di tutti i tempi di giocatori infortunati, ma è arrivata lo stesso ai playoff per il quarto anno consecutivo. I Rays hanno qualcosa che li porta oltre ogni limite. Non hanno mai perso un Wild Card Game nella loro storia (sono 4-0) e sono abituati a giocare partite come queste. La sfida di gara 1 tra i lanciatori McClanahan (Rays) e Bieber (Guardians) sposterà l’equilibrio della serie verso il vincente.

Molto intrigante la sfida tra Blue Jays e Mariners, le due squadre più ricche di talento giovane da mettere in mostra. Toronto è dove voleva essere dopo aver perso i playoff per una sola partita nel 2021. Ha un grande attacco, ma molti dubbi sul monte di lancio. Seattle torna finalmente in azione in ottobre dopo 21 anni, ed ha recuperato appena in tempo la salute del suo rookie fenomeno Julio Rodriguez.

Nella National League Philadelphia giocherà contro St.Louis senza nulla da perdere, contenta di aver raggiunto la post season per la prima volta dal 2011. C’è la curiosità di vedere cosa succede, soprattutto se Bryce Harper riuscirà a riprendere ritmo dopo l’infortunio che lo ha limitato per aggiungersi ad un attacco che può essere molto pericoloso . Hanno più ambizioni, e quindi più da perdere, i Cardinals. Con superstar come Goldschmidt e Arenado vogliono/devono arrivare più avanti. Senza dimenticare che Albert Pujols vuole regalare ancora qualcosa di grande prima di smettere definitivamente. L’altra wild card vede il confronto tra le squadre che più vogliono un risultato in questa stagione MLB: New York Mets e San Diego Padres. Hanno investito tantissimo per creare le condizioni per arrivare al titolo, ma lo scontro diretto lascerà una delle due con un sentimento di forte delusione. Certo, i Mets possono far scendere in campo due super lanciatori come De Grom e Scherzer e ci sono due partite da vincere per passare il turno…Se i Padres riescono a strapparne una e andare a gara 3, ci sarà da divertirsi. Sarà il primo big drama di questi playoff.