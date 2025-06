Nell'hockey NHL esistono ancora le dinastie. I Florida Panthers erano alla terza finale consecutiva ed ora sono al secondo titolo consecutivo della loro storia. Il continuo ricambio che si vede in NBA o MLB non appartiene all'hockey nordamericano, che dopo gli anni dominanti dei Tampa Bay Lightning ora ha imposto il dominio dei Panthers. Due squadre della Florida. Il mondo del ghiaccio NHL ha il suo cambiamento climatico sportivo. Il Canada deve rimandare ancora il ritorno al successo. Gli Edmonton Oilers sono stati sconfitti come lo scorso anno, nel 2024 in sette partite, questa volta in modo più netto e in sei partite. Gara 6 non ha avuto storia.