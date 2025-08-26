Taylor Swift e Travis Kelce si sposeranno. Ad annunciare le nozze è stata la stessa coppia attraverso un ‘set’ fotografico condiviso sui social in cui il giocatore dei Chiefs ha scelto di trasformare un giardino nel teatro ideale per fare la fatidica proposta. La star statunitense ha poi mostrato l’anello ai suoi fans per festeggiare la notizia: il rapporto con Kelce è iniziato nel 2023 e da allora non sono stati rari i momenti in cui le telecamere hanno catturato Swift allo stadio per sostenere il suo futuro sposo. Ed è un momento ricco di annunci per la cantante considerando che, solo pochi giorni fa, aveva annunciato l’uscita per ottobre del suo prossimo album, “The life of a showgirl”.