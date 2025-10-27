Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Nfl, Nick Mangold muore a 41 anni: era lo storico centro dei New York Jets

lutto
Foto: Instagram @realnickmangold

Nick Mangold, leggenda dei New York Jets in Nfl, è morto all'età di 41 anni a causa di complicazioni legate a una malattia renale. A renderlo noto è la sua squadra di sempre, ricordandolo come "Più di un solo centro. È stato il cuore pulsante della nostra linea offensiva per un decennio e un compagno di squadra amatissimo"

È morto a 41 anni l'ex giocatore di football americano Nick Mangold. A renderlo noto è la sua squadra di sempre, i New York Jets: stando a quanto diffuso, l'americano è deceduto nella serata di sabato 25 maggio per complicazioni legate a una malattia renale. Proprio due settimane fa, Mangold aveva annunciato sui social media di aver bisogno di un trapianto per affrontare la sua malattia. "Nick era più di un leggendario centro", ha dichiarato il presidente dei Jets, Woody Johnson, come si può leggere dal sito web della squadra. "È stato il cuore pulsante della nostra linea offensiva per un decennio e un compagno di squadra amatissimo, la cui leadership e durezza hanno definito un'intera era del football dei Jets. Fuori dal campo, l'intelligenza, il calore e la lealtà incrollabile di Nick lo hanno reso un membro prezioso della nostra grande famiglia Jets".

Sport USA: Altre Notizie

Nfl, addio a Mangold, leggenda dei New York Jets

lutto

Nick Mangold, leggenda dei New York Jets in Nfl, è morto all'età di 41 anni a causa di...

Ex stella NFL Martin morto dopo lite con polizia

il caso

L'ex giocatore dei Tampa Bay Buccaneers è morto a 36 anni in seguito a una colluttazione con la...

Swift e Kelce fidanzati ufficialmente: si sposano

ANNUNCIO SOCIAL

Una delle coppie più famose al mondo ha annunciato che si sposerà: proposta e "sì" di risposta...

Chicago, ai White Sox una maglia da Papa Leone XIV

l'omaggio

In occasione del 20° anniversario della vittoria delle World Series, i Chicago White Sox hanno...

Wander Franco condannato per abusi su minorenne

mlb

Il Tribunale Collegiale di Puerto Plata ha condannato Wander Franco per abusi sessuali nei...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS