È morto a 41 anni l'ex giocatore di football americano Nick Mangold. A renderlo noto è la sua squadra di sempre, i New York Jets: stando a quanto diffuso, l'americano è deceduto nella serata di sabato 25 maggio per complicazioni legate a una malattia renale. Proprio due settimane fa, Mangold aveva annunciato sui social media di aver bisogno di un trapianto per affrontare la sua malattia. "Nick era più di un leggendario centro", ha dichiarato il presidente dei Jets, Woody Johnson, come si può leggere dal sito web della squadra. "È stato il cuore pulsante della nostra linea offensiva per un decennio e un compagno di squadra amatissimo, la cui leadership e durezza hanno definito un'intera era del football dei Jets. Fuori dal campo, l'intelligenza, il calore e la lealtà incrollabile di Nick lo hanno reso un membro prezioso della nostra grande famiglia Jets".