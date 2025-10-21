L'ex giocatore dei Tampa Bay Buccaneers è morto a 36 anni in seguito a una colluttazione con la polizia avvenuta nella notte di sabato in una residenza di Oakland, in California. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione di irruzione. Martin è stato messo in custodia e ha poi perso i sensi dopo una lite con le forze dell'ordine. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, le indagini sono in corso

Doug Martin, ex stella del football americano, è morto a 36 anni sabato 18 ottobre dopo una lite con dei poliziotti. Gli agenti lo stavano tenendo sotto custodia dopo una segnalazione di un'irruzione in una residenza di Oakland arrivata in piena notte, poco dopo le 4. Come riferito dal Dipartimento di Polizia della città californiana "mentre gli agenti intervenuti cercavano di fermarlo, si è verificata una breve colluttazione. Dopo essere stato preso in custodia, Martin ha perso i sensi. I paramedici sono intervenuti sul posto, hanno prestato soccorso e hanno trasportato Martin in un ospedale locale, dove è poi deceduto". La causa della morte non è stata ancora resa nota e il caso è sotto investigazione. E intanto i Tampa Bay Buccaneers, con cui Martin ha trascorso sei delle sue sette stagioni nella NFL, lo ricordano come un "beniamino dei tifosi", un giocatore che ha avuto "un impatto duraturo per la nostra franchigia".

Athletes First: "Doug è entrato di notte nell'abitazione di un vicino" Athletes First, che rappresentava Martin quando era nella NFL, ha diffuso lunedì sera un comunicato stampa. "Ha lottato contro problemi di salute mentale che hanno avuto un profondo impatto sulla sua vita personale e professionale - si legge -. I genitori di Doug stavano cercando attivamente assistenza medica per lui e avevano contattato le autorità locali per chiedere supporto. Sopraffatto e disorientato, Doug è fuggito di casa durante la notte ed è entrato nell'abitazione di un vicino due porte più in là, dove è stato preso in custodia dalla polizia".