World Series, Dodgers campioni dopo gara 7

Gara 7 vinta dai Dodgers 5 a 4 agli extra inning, rimontando e lottando, grazie al fuoricampo di Will Smith che li ha portati per la prima volta in vantaggio nell'undicesima ripresa. L'hanno persa i Toronto Blue Jays, avanti 3 a 0 e poi ancora 4 a 2. I Dodgers sono la prima squadra a vincere per due anni consecutivi la World Series e non accadeva da 25 anni

E' stata una delle World Series più belle di sempre. È finta con una gara 7 talmente ricca di episodi, difficili da elencare, impossibili da dimenticare. L’hanno vinta i Dodgers 5 a 4 agli extra inning, rimontando e lottando, grazie al fuoricampo di Will Smith che li ha portati per la prima volta in vantaggio nell’undicesima ripresa. L’hanno persa i Toronto Blue Jays, avanti 3 a 0 e poi ancora 4 a 2. Nel finale sono stati due volte ad un niente dalla vittoria. La giocata chiave ha unito importanza e spettacolo: alla fine della nona ripresa, sul 4 pari, la battuta di Clement, che avrebbe consegnato il titolo ai Blue Jays, è stata cancellata da una presa al volo di Pages. Ha travolto anche il compagno Kikè Hernandez per prendere la palla, ha spazzato via le speranze del Rogers Centre di Toronto strapieno e selvaggiamente rumoroso. Un’azione che rivedremo mille volte nei prossimi decenni. Sarà un perfetto incubo di Halloween per i tifosi dei Blue Jays. I Dodgers sono la prima squadra a vincere per due anni consecutivi la World Series e non accadeva da 25 anni. Ha vinto la squadra che tutti avevano pronosticato ad inizio stagione. Ma non è stato scontato, per niente facile. I Toronto Blue Jays sono stati avversari che hanno dato grande valore all’impresa. Nell’ultimo atto è mancato il giapponese Shohei Ohtani, il fuoriclasse dei Dodgers, il giocatore più forte del mondo. Ha iniziato come lanciatore partente ed è stato colpito all’inizio da un fuoricampo da tre punti di Bo Bichette che ha rischiato di compromettere la partita. È stato un altro giapponese ad essere decisivo: Yoshinobu Yamamoto aveva già vinto come partente gara 2 e gara 6 della serie ed è entrato nel finale di gara 7 a sole 24 ore di distanza dal grande sforzo della partita precedente. Ha protetto il vantaggio dei Dodgers, ha vinto gara 7, è stato eletto MVP della finale. I Dodgers sono una multinazionale vincente.

Gara 7 Gara 7 è la partita dove ti giochi tutto, prende un senso definitivo tutto quello che hai fatto nel baseball da fine marzo in poi, per 162 partite di regular season, e per tutto il mese di ottobre nei playoff. È la sintesi perfetta. Vinci o perdi. Le squadre entrano per sempre in due liste differenti. Le vincitrici e le finaliste. Il baseball del futuro ricorderà per sempre la prima e citerà distrattamente la seconda. Il baseball è uno sport fatto di particolari più di qualsiasi altro, azioni distinte dove accadono molte cose, dove tutto può essere diviso in frazioni di secondi e millimetri. Una intrigante complessità che alla fine si riduce all’unica legge invariabile dello sport, di qualsiasi sport: si vince o si perde. Per giocarsi tutto, giocano tutti. Infortunati, stanchi, stressati, ma giocano. Toronto ha indirizzato la partita nel modo migliore. Nel terzo inning un fuoricampo di Bo Bichette contro Ohtani aveva portato ad un vantaggio di 3 a 0. Bichette ha giocato questa finale senza un ginocchio. È rimasto fuori un mese per una brutta distorsione al ginocchio sinistro, è tornato per forza per giocare la World Series perché è il battitore che porta a casa più punti della squadra. Ha giocato zoppicando, ma per battere il ginocchio non serve poi molto. Era la storia perfetta di questa gara 7, insieme a quella di George Springer, altro formidabile battitore dei Blue Jays e altro infortunato eccellente. Si è stirato un muscolo del fianco destro in gara 3, ogni giro di mazza una fitta di dolore. Ha iniziato gara 7 con tre valide nei primi tre turni in battuta. Ammirevoli, commoventi. Se ne parlerebbe per secoli. Avessero vinto i Toronto Blue Jays, ovviamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Los Angeles Dodgers (@dodgers) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie